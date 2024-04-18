《淚之女王》「白賢祐」金秀賢今啟用bubble！所屬社第一人、App目前是專屬！
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《淚之女王》「白賢祐」金秀賢今啟用bubble！所屬社第一人、App目前是專屬！

明星   2024年4月18日   星期四14:55   草莓  

（封面圖源：IG@dearu_bubble、「bubble for GOLDMEDALIST」截圖）

bubble（泡泡）是款KPOP追星人愛用App，曾有粉絲譽為「最偉大發明」，因為它能直接和偶像明星交流，除了愛豆，現在也有許多演員加入此服務，最新加入的就是金秀賢！

金秀賢是韓國頂級演員不用說，目前演出《淚之女王》再次掀起一波追劇潮流，「白賢祐」一角又成為他生涯重要角色。16日其經紀公司GOLDMEDALIST宣布與bubble開發公司DearU合作，推出GOLDMEDALIST專屬bubble APP「bubble for GOLDMEDALIST」，金秀賢就是第一個入駐明星，也是目前唯一一個。

（圖源：「bubble for GOLDMEDALIST」截圖）

今（18）日為金秀賢bubble正式開啟日，訂閱的粉絲可以開始向金秀賢傳訊息，X（原Twitter）上已有粉絲迫不及待分享，貼出了一開始訂閱會自動播送的招呼訊息：大家好，我是金秀賢，很高興見到大家。因為是第一次發泡泡，所以有很多不足之處，但會努力的。請大家諒解並喜愛「金泡泡」，Thank You。
（圖源：「bubble for GOLDMEDALIST」截圖）

GOLDMEDALIST還預告旗下的《浪漫速成班》「李善才」李彩玟，以及《放學後戰爭活動》「權日河」金秀謙未來也會加入bubble行列，而GOLDMEDALIST旗下還有崔顯旭、薛仁雅等人氣演員，粉絲或許能期待他們同樣加入。

▼李彩玟

▼金秀謙

*關於bubble的介紹可見：
‎追星必備神器值得擁有！和愛豆一對一聊天，是被特別對待的幸福感XD

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