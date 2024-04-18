《泪之女王》「白贤佑」金秀贤今启用bubble！所属社第一人、App目前是专属！

bubble（泡泡）是款KPOP追星人爱用App，曾有粉丝誉为「最伟大发明」，因为它能直接和偶像明星交流，除了爱豆，现在也有许多演员加入此服务，最新加入的就是金秀贤！

金秀贤是韩国顶级演员不用说，目前演出《泪之女王》再次掀起一波追剧潮流，「白贤佑」一角又成为他生涯重要角色。16日其经纪公司GOLDMEDALIST宣布与bubble开发公司DearU合作，推出GOLDMEDALIST专属bubble APP「bubble for GOLDMEDALIST」，金秀贤就是第一个入驻明星，也是目前唯一一个。



今（18）日为金秀贤bubble正式开启日，订阅的粉丝可以开始向金秀贤传讯息，X（原Twitter）上已有粉丝迫不及待分享，贴出了一开始订阅会自动播送的招呼讯息：大家好，我是金秀贤，很高兴见到大家。因为是第一次发泡泡，所以有很多不足之处，但会努力的。请大家谅解并喜爱「金泡泡」，Thank You。



앙 김수현 버블 ㄷㄱㅈ ㄷㄱㅈ ㄷㄱㅈ pic.twitter.com/gGTPiW2Nuz — 삼동주민 (@tkadong) April 18, 2024

GOLDMEDALIST还预告旗下的《浪漫速成班》「李善才」李彩玟，以及《放学后战争活动》「权日河」金秀谦未来也会加入bubble行列，而GOLDMEDALIST旗下还有崔显旭、薛仁雅等人气演员，粉丝或许能期待他们同样加入。

▼李彩玟



▼金秀谦



*关於bubble的介绍可见：

‎追星必备神器值得拥有！和爱豆一对一聊天，是被特别对待的幸福感XD

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