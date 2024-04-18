李寶英與出軌老公正式開撕！《Hide》惡毒女李清娥目標究竟是金錢還是復仇～結尾再度掀反轉高潮（EP.7–8）

[有雷]細節超多的《Hide》看的時候一定要專心啊！李寶英發現老公李茂生與鄰居李清娥上演婚外情，兩人還計畫捲款潛逃海外，於是正式聯合警方欲逮捕腥夫。不過李清娥竟還有更深一層的盤算，連李茂生都栽在她手裡。李清娥父親入獄，要求李寶英為其辯護，這所謂的父親卻讓李寶英嚇得嘴唇顫抖！

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驚訝發現老公車成宰（李茂生飾）竟與鄰居河妍珠（李清娥飾）擁吻，羅文英（李寶英飾）氣得開車衝向站在客廳的兩人。車成宰不僅毫無悔意，更氣憤老婆報警抓他，令他蒙羞。而河妍珠則是在一旁冷冷看著兩人上演這齣戲碼。文英心寒離開，只想著如何讓女兒接受這樣的局面…也思考著河妍珠的真正目的是什麼？



原來這一切都是車成宰與河妍珠的陰謀，車成宰利用假死來洗白身份，兩人大可捲走金信集團的資金後遠走高飛。車成宰刻意在家中留下大量現金，想營造成羅文英是為了錢謀害親夫。但這一切計畫終究宣告失敗，變數就在於羅文英實在太相信也太了解車成宰，揭開了他假自殺的騙局，也導致一連串的真相被掀出。



文英只好與檢察官好友信花以及警方合作，都振宇也在一旁協助。車成宰以黃太洙的身份想搭船出國，並與河妍珠在蘇黎世會合，共同領取金信集團的800億海外資金。不過車成宰未能想到河妍珠其實想犧牲掉他，文英與警方合作，想找出車成宰手上的假護照，證明他假冒黃太洙。不過在追趕的情況之下，成宰將護照燒毀，並扯謊說自己也在追逐黃太洙這個人。同時河妍珠也在公司遭逮捕。



河妍珠要求羅文英為其辯護，羅文英開始感覺河妍珠並非為求財，而是以報復羅文英為目標而來。河妍珠軟禁金信集團的會長，不停為其注射藥物並且斷絕他與兒子的聯絡，甚至最終導致會長休克死亡。河妍珠的父親也為此被逮捕，為了知道她的真正目的，羅文英再度接受委託前往與獄中的河父會面，但情況再度令她感到衝擊，出現在眼前的，竟是自己認為兒時就已死亡的父親！原來假死這方法不只老公，連爸爸也用過？河妍珠在門外露出了得意的笑容……



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