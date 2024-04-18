【韓網熱門】釜山20代女性墜樓事件遺屬爆料：加害者的姊姊是現役演員

韓網知名論壇theqoo上一片爆料文引發廣大網友的關注。

文章轉自其他論壇，原PO主以「20代女性墜樓13小時門鈴事件的遺屬」為題發表了長文。 文中寫道：「加害者第一次陳述時聲稱與受害者有口角，出來之後發現受害者墜樓，然後才報警。 警方查看了受害者墜樓當時的監控，加害者才改口稱受害者墜樓當時他也在一起。 受害者墜落後，加害者又（進去）收拾掉了受害者進去前他獨自喝啤酒以及拖鞋，之後走掉，在受害者墜落後的10多分鐘之後才打了119。 相關事情被公開渲染成受害者疑心前男友，單純的自殺行為。 警方正在調查受害者的項鍊，也還在等候屍檢結果。 我們有充分的證據，但加害者方面目前完全沒有任何反省，也未道歉，且否認了所有的嫌疑。 在被調查的過程中，他也照常使用SNS。 能在新聞報導中看到關於他姊姊的消息，她過著日常生活，還在拍電視劇。 」 對此韓網網友們留言表示：

1. 和他姊姊有什麼關係呢？

2. 樓上的，你真的這樣想？

3. 連坐罪？

4. 他姊姊的消息都能從媒體上知道的話，應該算是很有名的演員了吧

5. 怎麼可能沒關係？如果是家人犯罪的話，對她形象也有損吧，而且還是殺人

6. 換作是我也不想在節目裡看到兇手的姊姊

7. 作為名人的家人，也要有相對的責任啊，怎麼可能因為是姐弟就沒有關係呢

8. 如果弟弟被判刑坐牢，正在贖罪中的話，姊姊當不當演員確實沒什麼關係，可是現在這種狀況不是啊

9. 如是是真的話，姊姊算是被弟弟毀了，雖然說家人又有什麼罪嗎，可是老實說確實不想在電視裡看到對方

10. 我知道是誰了，釜山海雲台出身

11. 不是一家人不進一家門，弟弟不是也照常生活嗎

12. 加害者一直在跟蹤受害人，還有暴力行為，用家世威脅對方，爸爸是律師，叔叔是警察，姊姊還是明星，受害者怎麼可能不害怕

13. 我不好奇姊姊是誰，但站在遺屬的立場上，可能想要曝光，因為我國就是一個有輿論度和輿論沒有度，處罰力度會不同的國家

14. 換作是我，我家人死了，但加害者卻瀟灑地活著，我肯定會被氣死

15. 原來有這麼多人共情加害者的家庭，真可笑

16. 我不想看到加害者一家人，也不想摀住受害者一家人的嘴

17. 你家人遇到這種事情的話，你還會共情受害者一家嗎？肯定不想在電視上看到他們吧，怎麼可能沒關係

18. 即使是一家人也不可能隨心所欲吧，有時候關係不好，還不如陌生人呢

19. 看來你們是沒想過要告誡可以一起喝酒的、關係很好的弟弟不要跟蹤女生、不要欺負女生

20. 如果我弟弟這樣的話，作為姊姊的我是絕對不會容忍他的

21. 啊，我在《婚詞離曲》裡見過她

22. 根據影片和網路上的消息，他爸爸是律師，叔叔是科學搜查隊隊長，姊姊是《戀人》里的某人

原文：https://theqoo.net/square/3188837416

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