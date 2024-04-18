【韩网热门】釜山20代女性坠楼事件遗属爆料：加害者的姊姊是现役演员

韩网知名论坛theqoo上一片爆料文引发广大网友的关注。

文章转自其他论坛，原PO主以「20代女性坠楼13小时门铃事件的遗属」为题发表了长文。 文中写道：「加害者第一次陈述时声称与受害者有口角，出来之后发现受害者坠楼，然后才报警。 警方查看了受害者坠楼当时的监控，加害者才改口称受害者坠楼当时他也在一起。 受害者坠落后，加害者又（进去）收拾掉了受害者进去前他独自喝啤酒以及拖鞋，之后走掉，在受害者坠落后的10多分钟之后才打了119。 相关事情被公开渲染成受害者疑心前男友，单纯的自杀行为。 警方正在调查受害者的项炼，也还在等候尸检结果。 我们有充分的证据，但加害者方面目前完全没有任何反省，也未道歉，且否认了所有的嫌疑。 在被调查的过程中，他也照常使用SNS。 能在新闻报导中看到关於他姊姊的消息，她过著日常生活，还在拍电视剧。 」 对此韩网网友们留言表示：

1. 和他姊姊有什么关系呢？

2. 楼上的，你真的这样想？

3. 连坐罪？

4. 他姊姊的消息都能从媒体上知道的话，应该算是很有名的演员了吧

5. 怎么可能没关系？如果是家人犯罪的话，对她形象也有损吧，而且还是杀人

6. 换作是我也不想在节目里看到凶手的姊姊

7. 作为名人的家人，也要有相对的责任啊，怎么可能因为是姐弟就没有关系呢

8. 如果弟弟被判刑坐牢，正在赎罪中的话，姊姊当不当演员确实没什么关系，可是现在这种状况不是啊

9. 如是是真的话，姊姊算是被弟弟毁了，虽然说家人又有什么罪吗，可是老实说确实不想在电视里看到对方

10. 我知道是谁了，釜山海云台出身

11. 不是一家人不进一家门，弟弟不是也照常生活吗

12. 加害者一直在跟踪受害人，还有暴力行为，用家世威胁对方，爸爸是律师，叔叔是警察，姊姊还是明星，受害者怎么可能不害怕

13. 我不好奇姊姊是谁，但站在遗属的立场上，可能想要曝光，因为我国就是一个有舆论度和舆论没有度，处罚力度会不同的国家

14. 换作是我，我家人死了，但加害者却潇洒地活著，我肯定会被气死

15. 原来有这么多人共情加害者的家庭，真可笑

16. 我不想看到加害者一家人，也不想捂住受害者一家人的嘴

17. 你家人遇到这种事情的话，你还会共情受害者一家吗？肯定不想在电视上看到他们吧，怎么可能没关系

18. 即使是一家人也不可能随心所欲吧，有时候关系不好，还不如陌生人呢

19. 看来你们是没想过要告诫可以一起喝酒的、关系很好的弟弟不要跟踪女生、不要欺负女生

20. 如果我弟弟这样的话，作为姊姊的我是绝对不会容忍他的

21. 啊，我在《婚词离曲》里见过她

22. 根据影片和网路上的消息，他爸爸是律师，叔叔是科学搜查队队长，姊姊是《恋人》里的某人

原文：https://theqoo.net/square/3188837416

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