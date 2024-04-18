《淚之女王》本週搶先看！「再次宣佈成爲夫妻的白洪」金秀賢＆金智媛重新回到新婚的甜蜜模樣♥

《淚之女王》上週第12集刷新自身最高收視率20.7%（首都圈23.2%），今日（18）公開的第13、14集先公開中，預告了白賢祐（金秀賢 飾）和洪海仁（金智媛 飾）重新回到新婚的甜蜜模樣，看完又更期待這周播出了>///<

洪海仁一起去白賢祐之前自己住的房子，兩人在電梯前遇到鄰居阿姨。阿姨看著白賢祐打招呼說：「是11樓的小伙子啊！」這時挽著白賢祐手臂的洪海仁對她說：「他不是小伙子，我是他的老婆！」展現甜蜜的一面。阿姨又問：「不是...你搬進來的時候不是說自己一個人住嗎？這麼快就結婚了？」對此，白賢祐回答說：「是的！」阿姨聽到也興奮地說：「哎一古！原來是新婚夫婦啊！正是好時候！」



兩人進到房子裡後，洪海仁就對白賢祐說：「我們現在不是正式宣佈是新婚夫婦了嘛！」對於白賢祐「爲什麼是正式宣佈」的提問，洪海仁回答說：「如果小區裡有一個這樣的人知道的話，第二天連1樓便利商店的兼職生都會知道，聽說11樓的小伙子和非常漂亮的女人結婚了。」還展示自己的美貌 XD 白賢祐看著洪海仁說：「所以呢？」洪海仁就說：「那我們應該要像『正是好時候的新婚夫婦』一樣啊！」兩人之間充滿粉紅泡泡♥♥



特別先公開的影片一公開，也讓觀眾們紛紛表示：「竟然停在這裡」、「什麼時候才能等到正式放送」、「陷入金秀賢的眼神中」、「第13集一定會超級精彩」、「希望tvN不要騙人」等反應非常熱烈。

在之前的第12集中，白賢祐第還向洪海仁第二次求婚，但卻遭到拒絕。之後，以白賢祐發現洪滿臺會長的祕密資金隱藏在家裡內部的線索，和家人一起進入隱藏的祕密空間的場面落下帷幕。距離結局只剩下4集，劇情會如何發展也讓觀眾們都相當好奇！



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