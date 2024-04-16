LE SSERAFIM 登科切拉翻車！宮脇咲良發長文「是最棒的舞台」，韓網友：「別再編織了，去練習唱歌吧」

日前，LE SSERAFIM 登上了《2024 Coachella﻿ 科切拉音樂節》的舞台，在40多分鐘內演唱10首歌曲，但卻捲入現場演唱實力不足的爭議。

15日，宮脇咲良在官方粉絲社區 weverse 上用日語發表長篇文章，表達自己在科切拉舞台後的心情。宮脇咲良說：「從準備科切拉到演出當天學到了很多東西。不管怎麼說，對於不認識我們的人、第一次聽歌的人來說，我想打造成讓人感受『很開心』、『今天是難忘的美好的一天』這種感覺的舞台。」



她接著說：「我認為只要傳達這種決心，就能完成最棒的舞台。出道還不到2年，只進行過一次巡演的我們，在科切拉這個舞台上敞開心扉享受，真心爲這個舞台傾注了全部力量。僅憑這一點，就讓我感受到這正是所謂的人生，這就是LE SSERAFIM。」流露出激動的心情。她還說：「FEARNOT（粉絲名）也會在生活中遇到各種困難，遇到各種不合理的事情吧！但是...只有自己才能明確知道所做的事情，我爲了這個舞台，很真誠地做了準備，在過程中一面苦痛、一面享受著，在當天，我相信能夠展現出這一切。」



似乎意識到了舞台上的現場演唱實力爭議，宮脇咲良說：「也許在別人眼裡還不成熟，但是對於任何人來說，都沒有完美的人，這是我們所展現的最棒的舞台，這是毫不動搖的事實。」同時，補充道：「所以非常期待之後能成爲更好的組合，這是出於要更加努力的決心而出現的舞台。」



宮脇咲良還說：「無論其他人怎麼想，我都相信自己的感受。所以才能走到現在的程度，我不會背叛我自己，以後也會相信自己。」



宮脇咲良發文後，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「這時候靜靜地待着似乎是最好的選擇」、「如果是專業歌手，就不要感性，應該用實力表現出來」、「我喜歡聽 LE SSERAFIM 的歌，但是比起實力過於自信，所以感到很遺憾」、「爲什麼這樣啊！練習唱歌吧」、「如果不接受周圍人的反應，只顧著精神喊話的話，實力不會提高」、「那個... 雖然還不到2年，但本人不是出道11年嗎...」、「不知道是什麼意思，好像只有日本粉絲們有同感」、「不看影片嗎？怎麼能留下這麼積極的後記呢」、「HYBE不要讓實力不好的外國孩子出道」等等。



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