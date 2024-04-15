BTS柾國開通帥氣愛犬Bam的IG！一臉幸福的燦笑，驕傲炫耀：「我是Bam的爸爸～」

柾國表示：「叫我Bam爸爸就可以了～」有那麼一瞬間我許願下輩子可以投胎當狗勾...。

BTS防彈少年團的成員田柾國（Jung Kook）悄悄為愛犬 Bam 創立了專屬的 Instagram 帳號，簡介上寫著「Bam的爸爸」，希望用「Bam」可愛的日常照讓追蹤著們有美好的一天～。



大頭照直接就設立成自己與Bam的合照，笑容燦爛滿臉幸福的模樣，果然是非常治癒人心啊～！



▼才藝表演？

這個愛犬IG也彷彿是自己的分身，直接追蹤了其他成員們和BTS官方的IG，並在Weverse上表示：「我得炫耀我的孩子才行！」展現出了對Bam的無限寵愛。

目前開設不到兩天，Bam的IG追蹤數已有319萬的追蹤人數，火速成為「2024的新生代寵物網紅」，你也追蹤了嗎？

柾國曾在2023年初時，突然刪了擁有5000多萬追蹤人數的個人IG帳號，甚至還貼出公告要ARMY粉絲們「不用擔心我」，這一次以「Bam爸」身份回歸讓粉絲們都相當開心，期待未來有更多幸福的畫面曝光！



▼Bam把拔其實是紅遍全球的KPOP歌手，他的熱門曲〈Seven〉MV 目前已有3.7億觀看次數，朝四億大關邁進：



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