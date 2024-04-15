【韓網熱帖】金秀賢收視率跟角色財產成正比

tvN《雖然是精神病但沒關係》文康泰

-因沉重的生活負擔而拒絕愛情的精神病院護工

-最高7.3%



KBS《製作人的那些事》白承燦

-中產家庭子女，KBS綜藝局PD

-最高17.7%



KBS《夢想起飛Dream High》宋森動

-（後來）獲得Grammy獎的頂級歌手

-最高17.9%



tvN《淚之女王》白賢祐

大企業法務理事兼女婿

最高20.7%（現在進行時）



SBS《來自星星的你》都敏俊

-擁有狎鷗亭蠶室大部份土地的外星人

-最高28.1%



MBC《擁抱太陽的月亮》李暄

-整個國家都歸他

-最高42.2%



文康泰請閉眼...

韓國網友評論：

1. 還真的很有道理耶kkk

2. 康泰是我的最愛ᅲᅲ

3. 《雖然是精神病但沒關係》真的是部好劇，雖然有些設定比較誇張，但心理學層面寫的很好

4. 越窮的角色粉絲越喜歡，越有錢的角色大眾人氣越高kkk但我喜歡窮的

5. 仔細想想沒演過財閥二世三世kkk

6. 如果要贏過李暄，是不是要征服宇宙

7. 去拍《沙丘》吧

8. 可能需要拍都敏俊回母星當總統的番外篇kkk

9. 笑死，在法務理事基礎上繼承財產會變更有錢吧，然後收視率變更高？

10. 共同點是都長得很帥，光顧著看臉，沒記住貼文內容kkk

11. 我最驚訝的是... 金秀賢的臉怎麼都沒變化...？真的是都敏俊嗎

12. 康泰啊不要聽，你是最棒的

出處：https：//theqoo.net/hot/3184203434

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