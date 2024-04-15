【韓網熱帖】金秀賢收視率跟角色財產成正比
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【韓網熱帖】金秀賢收視率跟角色財產成正比

明星   2024年4月15日   星期一13:52   Sani  

（封面圖源：《擁抱太陽的月亮》《淚之女王》《來自星星的你》劇照）

tvN《雖然是精神病但沒關係》文康泰

-因沉重的生活負擔而拒絕愛情的精神病院護工
-最高7.3%
（圖源：《雖然是精神病但沒關係》劇照）

KBS《製作人的那些事》白承燦
-中產家庭子女，KBS綜藝局PD
-最高17.7%
（圖源：《製作人的那些事》劇照）

KBS《夢想起飛Dream High》宋森動
-（後來）獲得Grammy獎的頂級歌手
-最高17.9%
（圖源：《夢想高飛》劇照）

tvN《淚之女王》白賢祐
大企業法務理事兼女婿
最高20.7%（現在進行時）
（圖源：《淚之女王》劇照）

SBS《來自星星的你》都敏俊
-擁有狎鷗亭蠶室大部份土地的外星人
-最高28.1%
（圖源：《來自星星的你》劇照）

MBC《擁抱太陽的月亮》李暄
-整個國家都歸他
-最高42.2%
（圖源：《擁抱太陽的月亮》劇照）

文康泰請閉眼...

韓國網友評論：
1. 還真的很有道理耶kkk
2. 康泰是我的最愛ᅲᅲ
3. 《雖然是精神病但沒關係》真的是部好劇，雖然有些設定比較誇張，但心理學層面寫的很好
4. 越窮的角色粉絲越喜歡，越有錢的角色大眾人氣越高kkk但我喜歡窮的
5. 仔細想想沒演過財閥二世三世kkk
6. 如果要贏過李暄，是不是要征服宇宙
7. 去拍《沙丘》吧
8. 可能需要拍都敏俊回母星當總統的番外篇kkk
9. 笑死，在法務理事基礎上繼承財產會變更有錢吧，然後收視率變更高？
10. 共同點是都長得很帥，光顧著看臉，沒記住貼文內容kkk
11. 我最驚訝的是... 金秀賢的臉怎麼都沒變化...？真的是都敏俊嗎
12. 康泰啊不要聽，你是最棒的

出處：https：//theqoo.net/hot/3184203434

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