金惠奫與李政宰＆鄭雨盛的公司Artist Company簽約！還和《Sky Castle》的「媽媽」廉晶雅同公司！

金惠奫與 Artist Company 簽訂專屬合約，期待她之後更多作品啊！

今日（15），Artist Company 方面表示：「憑藉著紮實的演技打造自己獨一無二氛圍，與獲得青春劇達人修飾語的演員金惠奫合作，真的很高興。以後也會全力支持，以後也會在具備專業體系的環境下，爲展現尚未展現的多彩魅力提供支援。」



自2013年出道以來，金惠奫通過一部部作品累積演技實力，在《Sky Castle》完美消化「姜藝瑞」一角，獲得《第55屆百想藝術大賞》電視部門的女子新人演技賞。之後她在

《偶然發現的一天》中飾演「殷端午」一角，將不同角色的性格描繪成細膩的感情線，第一次作為主演也非常成功，更受到許多觀眾的喜愛。



而金惠奫新劇《背著善宰跑》再次引起觀眾們的共鳴，爲了改變劇中柳善宰（邊佑錫 飾）的命運，金惠允飾演從2023年34歲到2008年19歲的熱血粉絲「任率」一角，從對明星的無限愛意到想要改變過去的堅強的樣子，以她獨有的演技提高觀眾們對電視劇的投入度。



另外，Artist Company 是李政宰和鄭雨盛在2016年合資成立，目前旗下有演員安聖基、廉晶雅、朴海鎮、金鐘秀、朴素淡、林智妍、高我星、表志勳（P.O）、李周英、趙怡賢、張東周等人。

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