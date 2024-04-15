《逆贫大叔》公开双主角宋康昊＆卞耀汉的海报：混沌时代，欲望的交织

演员宋康昊和卞耀汉携手主演的Disney+新剧《逆贫大叔》公开了双人海报和预告片。

宋康昊和卞耀汉同时出镜的海报以一家咖啡馆为背景，主人公「三食叔叔」朴斗七（宋康昊 饰）和精英青年金产（卞耀汉 饰）隔著桌子面对面而坐。 「三食叔叔」准确理解金产的梦想，然而金产用充满怀疑的眼神注视著他。



预告片则充满了紧张感，开场就是「朴斗七」的「大家都叫我三食叔叔，作为爱和尊敬的意义，我非常喜欢这个绰号。 」故事交织著追逐梦想和野心的人物展开，姜成民（李奎炯 饰）向事业受阻的金产与三食叔叔提出了一个危险的提案。 三食叔叔和金产的合作也由此展开，他对金产说：「我有一项特长。 我可以给你一切。 」结局出现了转折，展现出了三食大叔的变化。 他用冷漠的眼神说道：「叫我一声三食大叔，那样的话，我就给你们饭吃。 」

《逆贫大叔》为Disney+於2024年5月15日上线公开的原创韩国剧集，由《蜘蛛网》、《1胜》的申延植导演担任编剧并执导，本剧为申延植与宋康昊第三度联手合作，也是宋康昊出道32年来首部主演的电视剧。剧情以1960年代混乱的大韩民国为背景，讲述即使在战争期间也总是为人们提供一日三餐的三食叔叔，遇见了想要打造人人都吃得饱、住得好的国家的精英青年，一起实现梦想的火热故事。

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