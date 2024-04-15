金惠奫与李政宰＆郑雨盛的公司Artist Company签约！还和《Sky Castle》的「妈妈」廉晶雅同公司！

金惠奫与 Artist Company 签订专属合约，期待她之后更多作品啊！

今日（15），Artist Company 方面表示：「凭藉著扎实的演技打造自己独一无二氛围，与获得青春剧达人修饰语的演员金惠奫合作，真的很高兴。以后也会全力支持，以后也会在具备专业体系的环境下，爲展现尚未展现的多彩魅力提供支援。」



自2013年出道以来，金惠奫通过一部部作品累积演技实力，在《Sky Castle》完美消化「姜艺瑞」一角，获得《第55届百想艺术大赏》电视部门的女子新人演技赏。之后她在

《偶然发现的一天》中饰演「殷端午」一角，将不同角色的性格描绘成细腻的感情线，第一次作为主演也非常成功，更受到许多观众的喜爱。



而金惠奫新剧《背著善宰跑》再次引起观众们的共鸣，爲了改变剧中柳善宰（边佑锡 饰）的命运，金惠允饰演从2023年34岁到2008年19岁的热血粉丝「任率」一角，从对明星的无限爱意到想要改变过去的坚强的样子，以她独有的演技提高观众们对电视剧的投入度。



另外，Artist Company 是李政宰和郑雨盛在2016年合资成立，目前旗下有演员安圣基、廉晶雅、朴海镇、金钟秀、朴素淡、林智妍、高我星、表志勋（P.O）、李周英、赵怡贤、张东周等人。

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