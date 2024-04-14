清新男团ONE PACT首度全员来台许愿逛夜市吃鸡排〜诚意练唱「乌梅子酱」送台粉！

ONE PACT五位成员钟佑、Jay、性珉、艺谭以及TAG来台与粉丝们见面，一日举办两场次，也在中间休息时间抽空与媒体们见面。

五人一出场就人注意到其中成员艺谭的其中一边眼睛特地戴上了眼罩，一问之下原来是长了针眼。五人虽然都经历过选秀节目的洗礼，其中艺谭除了是团体内的老么，也是舞台经历较少的一位，本次算是首度出道，他也提到自己觉得各方面有所不足，但身边的哥哥们都经验丰富，会带著他一起完成舞台。TAG也想起他们的出道舞台，当时艺谭还会露出紧张的神情，但至今已经成长不少了。



问到五位大男孩来台之前有没有做了什么功课？性珉提到说稍微找了些资料，知道天气有些炎热，不过实际来台觉得没有自己想像中热。他也提到韩国人眼中，台湾可说是韩国人旅游满意度最高的一个热门地点，所以他们本次来台也很希望有空去夜市吃吃喝喝兼逛街。五位成员也异口同声表达久仰「鸡排」的美味，一听见记者说稍后买给他们吃，立即兴奋得鼓掌大叫起来。



他们也学了一些简单中文问候粉丝，例如「可爱」「我爱你」「姐姐漂亮」等，竟然还学会了最新流行语「触爆」，果真是年轻人。ONE PACT也提到台湾粉丝们总是相当热情的为他们应援并尖叫，原本首度演出心情相当紧张，但看到粉丝们的热情，让他们能够放下紧张心情而更加享受舞台。

除了演唱一些前辈们，譬如iKON以及WINNER的歌曲等，他们甚至特别为台湾粉丝们准备了中文歌曲，也就是李荣浩的「乌梅子酱」，虽然准备时间不长，成员们只能先录下来，再慢慢修正自己发音不正确的地方，TAG也说明歌词中有卷舌音ㄕ、ㄔ这些发音的部分对他们来说比较困难，大家相当努力练习。



ONE PACT以团员在音乐上自创能力强而著称，TAG也稍微说明了每位成员的优势，譬如Jay的歌曲演唱实力很优秀，性珉则是擅长舞台表演，也担任团内的气氛制造者，队长钟佑的舞台表演很厉害，也很有责任感，艺谭则是舞蹈表现很优秀，也是很有潜质的一位。队长钟佑则接续称赞TAG，他表示TAG继会跳舞又有优秀的音乐创作能力，相当优秀。



接下来ONE PACT也将推出单曲专辑，会与出道专辑走完全不一样的风格，比起抒情爱情的歌曲，这次的歌曲风格更像是描述他们自身的故事。成员们也相当感谢粉丝们的热情应援，希望日后很快有机会再度造访台湾。

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