熱播劇《淚之女王》網上熱度高！「洪海仁」金智媛IG追蹤破千萬，網友：「希望可以多多更新」

熱播劇《淚之女王》由金秀賢、金智媛主演，講述一對結婚三年、女強男弱的財閥夫妻，因不對頻的生活使婚姻遭遇危機，在克服困境後兩人的愛情如奇蹟般再次綻放的故事。

劇中，金智媛飾演白賢祐的妻子、Queens百貨社長「洪海仁」一角。這次她化身財閥千金的她美出新高度，再加上精湛的演技，無論是情緒神態或是詮釋台詞等，總是能讓觀眾馬上入戲，因此獲得許多觀眾的喜愛，演藝事業也再創高峰。



而金智媛的 IG 追蹤人數在《淚之女王》播出前是818萬左右，在今日（14日）已經正式突破1000萬，短短的時間就漲200多萬的追蹤人數，真的非常厲害！不過...金智媛真的太少更新，讓不少粉絲「喊話」：「希望可以多多更新」、「恭喜！恭喜」、「真的很少在更新，能突破1000萬真的非常了不起」、「發個自拍照慶祝吧～姊姊」等等。



在第11集尾聲中，洪海仁原以爲在自己旁邊是白賢祐（金秀賢 飾），沒想到白賢祐卻從另外一台車下來，因為病情惡化讓她把尹殷盛（朴成焄 飾）誤認成是白賢祐。夾在兩人之間的洪海仁困惑的眼神提高不安感，三人的關係將如何發展備受關注。



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