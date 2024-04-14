《淚之女王》金智媛的又一人生作：美貌與演技並存，不僅僅只是游離於表面的美

都說好演技如同整容，能讓顏值普通的演員看上去魅力倍增，而當一名本身顏值就很不錯的演員同時還擁有一張美麗的面孔，那對身為觀眾們的我們來說絕對是一場視聽盛宴。

最近熱播中的《淚之女王》女主角就是這一類，顏值與美貌並存。 劇中金智媛扮演了財閥三世，女王集團的繼承人洪海仁。 美貌+財力+能力，一旦拿捏不好分寸，肯定會被罵慘，就連洪海仁自己都承認她的外貌出眾，聰明伶俐，就是性格不好。 同時還有著頂級的自尊心和野心，一旦金智媛表演時火候掌控不好，多一分顯得刻薄孤傲不近人情，少一分又凸顯不出財閥千金的氣度。 好在劇中的洪海仁既有冷酷、高傲，令人討厭的一面，更有可愛、生動、滑稽，甚至尷尬的形象，人設十分飽滿，當她落淚時，並不代表軟弱，反而是一種無聲的抗議，金智媛用自己的理解塑造出了豐滿的洪海仁。



觀眾們一直都知道金智媛是美麗的，從她出道開始就這樣認為，這種美哪怕放在百花齊放的韓娛圈也數一數二，然而無論是早前的《太陽的後裔》、《三流之路》，抑或是《阿斯達年代記》、《我的出走日記》，雖然金智媛的演技也收放自如，但觀眾們最先關注到的還是她的美貌，演技永遠被掩蓋在顏值之下。



直到《淚之女王》，金智媛依舊美得亮眼，但演技更上一層樓，無論是情緒神態，還是台詞動作，她的表演都很能讓人帶入到劇情中，比如在和媽媽討論弟弟的事情，反問媽媽「沒想過我也會生病嗎」 時表現出來的委屈和隱忍，帶有期待卻又知道期待不會成真的複雜心理，層層遞進的情緒讓觀眾心疼不已，進而更加討厭媽媽。



《淚之女王》里的金智媛，不僅僅只是遊離於表面的美，經過演技的加持，整個人都大放異彩。

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