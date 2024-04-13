【韓網熱帖】韓韶禧「粉絲應援小紙條」被指是自導自演

韓韶禧日前在IG PO出粉絲寫的應援紙條和自己的手寫回復，表示正在努力改變想法。 部份網友指出「粉絲」的筆跡和措辭均與韓韶禧十分相似，懷疑是她自導自演。

韓韶禧PO出的粉絲紙條裡寫道：「請問是韓韶禧姐姐嗎？如果是的話，只想問最近過得好不好。 怕打擾您休息，沒表現出認出您。 很喜歡您！-粉絲-」韓韶禧寫道：「對，是我。 謝謝你認出我。 最近，嗯... 在努力改變想法。 託您的福，今天獲得了更多動力。 謝謝你表現出認出我！-韶禧-」

網友認為粉絲紙條裡「如果是的話，只想（맞다면 단지）」是韓韶禧常用的措辭方式，「ᄆ， ᄌ， ᄃ」等字母的筆跡也很相似。



韓國網友評論：

1. 藝人下限能有多低，通過韓韶禧知道了

2. 比起筆記，內容更奇怪kkk如果是對話還算合適，既然要遞紙條，應該不會寫「請問是韓韶禧姐姐嗎？如果是的話，只想...」這種話吧。 已經認定對方是韓韶禧才遞紙條，還問「是不是？」這樣合理嗎？如果是面對面講話可能還好... 我都覺得丟人

3. D社也是自導自演~粉絲應援紙條也是自導自演~

4. 為什麼要這樣... 我都感到羞恥 ᅮᅮ

5. 紙條裡的「맞」下方字母「ᄌ」跟韓韶禧的筆跡一模一樣，寫得很大，在我看來是很鮮明的特徵

6. 如果是真的，以粉絲的立場就算為了替姐姐澄清委屈，也應該立即發聲認證吧......

7. 我都臉紅了，如果是事實，這到底是什麼妄想和羞恥啊kkkk哇真的kkk

8. 字母ᄇ也都是先畫個u再加兩橫的感覺，筆跡鑒定不是沒道理的，相當於指紋呢

9. 哇這程度算精神病吧

10. 今年的丟人事是怎麼回事...

11. 這位如果安靜呆著（輿論）還能維持在中間，越講話形象越糟...

12. 自稱粉絲卻問對方是不是韓韶禧？

13. 韓韶禧究竟是什麼樣的人？這也能造假嗎？如果真是造假，算不算缺乏道德概念啊？可怕

14. 不管，能不能先解釋一下法國大學的事

15. 哪個粉絲會這樣隨便撕張紙遞給支持的藝人？

16. 暫時別用SNS比較好...

出處：https://pann.nate.com/talk/372373414

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