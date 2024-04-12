IU新造型「金髮紅唇」快要認不出！接棒雅詩蘭黛「全球品牌大使」韓國第一人，超美代言照公開引轟動

頂級專櫃美妝品牌ESTEE LAUDER雅詩蘭黛今日宣佈，將歌手兼演員IU選為新的全球品牌形象大使，令她成為繼潤娥「亞太區品牌大使」之後首位擔任全球品牌大使的韓國人。

IU的代言宣傳活動從本月正式開始，全新公開的代言照片選擇了金髮紅唇的衝擊性造型，大膽突破以往風格令人眼前一亮：





影片中IU在夜幕和煙花下遊走，最後一幕展現出純淨無暇的素顏感，每一幀都超美：



對於成為首位韓國籍全球品牌形象大使，IU表示：「我很高興能夠加入雅詩蘭黛。 尤其是作為由女性領導創立的具有象徵意義的品牌，受到全球眾多女性的喜愛。 非常榮幸能夠成為其中一員。 」



雅詩蘭黛全球品牌總裁Justin Boxford表示：「我們很高興請來IU擔任新的全球品牌形象大使。 IU是韓國長時間以來最具影響力的藝術家之一。 她通過自己的音樂和出色的社交媒體存在感，以非常深入和富有意義的方式與全球粉絲溝通。 我們很高興能夠與這位具有才華和啟發力的藝術家合作，與亞洲和全球的新一代消費者進行交流。 」

同時，雅詩蘭黛亞洲區首席副總裁兼總經理Kyumoon Lee表示：「在過去的16年中，IU在事業的各個方面都扮演了先驅者的角色，以才華、熱情和奉獻精神激勵了全球粉絲。 她超越了自己的影響力，致力於實現她的目標並回饋社會，這與我們品牌的核心價值深深相連。 」

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