《淚之女王》金秀賢上傳和金智媛的合照，還是「小舅子」郭東延拍的！觀眾激動喊：兩人真的好配

今日（16）下午，金秀賢在自己的 IG 上傳和金智媛的合照並寫下：「白洪 photo by 秀哲。」

照片中，金秀賢和金智媛展現耀眼的外貌，他們對著鏡頭擺出 V 的手勢，讓人不禁露出微笑。這也是金秀賢首次在 IG 上傳和金智媛的合照，讓不少網友紛紛留言：「真的好配」、「希望可以多多上傳，已經要結局了」、「金秀賢的臉真的好小」、「爸爸媽媽」、「是小舅子拍的啊」、「sweet couple」、「終於等到了」等等。



《淚之女王》第12集中，白賢祐（金秀賢 飾）和洪海仁（金智媛 飾）像平凡的新婚夫婦一樣度過溫馨的時間，白賢宇還向洪海仁準備第二次求婚，但罹患罕見疾病而記憶模糊的洪海仁卻拒絕了他的求婚，因為她連心愛的丈夫都認不出來。另外，被同居人牟璱凞（李美淑 飾）準備的藥中毒暈倒的洪滿臺會長（金甲洙 飾）恢復了意識，而且在牟璱凞、尹殷盛（朴成焄 飾）母子發現祕密資金的位置之前，他爲了子女們而結束自己的生命。



之後，以白賢祐發現洪滿臺會長的祕密資金隱藏在家裡內部的線索，和家人一起進入隱藏的祕密空間的場面落下帷幕。距離結局只剩下4集，洪滿臺留下的遺產會如何處理？白賢祐和洪海仁夫婦的未來將如何展開備受關注。這集的收視已經突破20.7％，期待再創新高呢！



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