金秀贤可能真是外星人吧！2014年都敏俊vs2024年白贤佑，根本没区别嘛

《泪之女王》正在热播中，广大观众沉浸在有趣的剧情中的同时也不忘感叹「金秀贤到底是如何保养的？」

第10集中有一幕场景贤佑（金秀贤 饰）穿著黑色的帽衫和海仁（金智媛 饰）因为尹殷盛（朴成焄 饰）的出现发生了口角，脸上贴著OK绷的贤佑肌肤状态令人惊叹，紧致细腻，就连下颌线都完全没有发腮的迹象。 1988年出生，如今已经36岁的他依旧少年感满满，这样的肌肤状态，真是让人羡慕不已啊！！！



现在金秀贤似乎和10年前几乎没有任何变化。 10年前出演《来自星星的你》时，金秀贤才26岁。 而如今36岁的他和当时又有什么区别呢，皮肤依旧白皙、光滑又紧致，看得观众们忍不住表示：「他果然是外星人」、「都敏俊不愧是你」、「只有我一个人在长年纪吧」、「岁月又在你脸上留下了什么」等。



金秀贤的保养秘诀也一直是粉丝们津津乐道的话题，不过他属於「天生丽质」型，曾经表示过「没有特别的管理秘诀，多吃多睡，多缓解压力」。

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