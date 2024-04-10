莫名其妙！ZE：A文俊英不滿網路惡評者發警告文，卻附上已故李善均名字：加大字體放首行

2日，男團ZE：A（帝國之子）隊長文俊英發動態宣布結婚，引發全網熱議，也招致了不少惡評，對此他做出了強硬的回擊。

此前，文俊英透過個人IG宣佈將在9月結婚，感性透露，「她的生日是在9月，我的人生也是從跟9位成員一起開始的，如今即將成為9月的新郎了」。 沒想到婚訊公開後網路上卻傳出各類傳聞，他被指早就與ZE：A成員不合、矛盾重重，還涉及到了婚期等。 同時因文俊英此前曾公開過未婚妻的名片，有人趁機給其未婚妻散播不實消息，另文俊英非常苦惱。



忍無可忍之下文俊英再次通過IG發文警告惡評者，表示自己只想過平凡安靜的生活，並已經起訴了散播虛假消息的高中生們，還貼出了相關法律條例內容，以此警告惡評者們。同時又解釋為什麼將婚期訂在9月，是因為自己所在的ZE：A有9名成員，且未婚妻的生日也是9月。



在個人IG上宣洩情緒是個人私事，本無可厚非。 但文俊英卻附上了「李善均」的標籤，並放大了字體放在了文章的頂端，不知其用意如何。 但文俊英的這一舉動明顯令網友們不滿，大家留言指責：「如果不是腦子壞了，那就是你太勇敢了」、「你越界了，關他什麼事」、「不要蹭逝者的熱度，安安靜靜結婚吧」、「紅不了的人終究是有紅不了的原因」、「他似乎是團裡問題最多的一個」、「大家都快忘了你是誰了」等。

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