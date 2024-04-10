【劇雷】《美好世界》父親的通話錄音令善律陷入矛盾！秀賢打開塵封多年平板電腦，當天真相終於浮出水面（EP.11-12）

根據Rankify數據，由金南珠、車銀優等主演的電視劇《美好世界》在「平日連續劇趨勢指數榜」位居第一（165,871點），比排名第二的《夜限照相館》（21,987）高出近7倍。

《美好世界》講述無辜失去年幼兒子的殷秀賢親自處決逃脫法網的加害者後，付出代價並遇見了擁有相同傷痛的人，最終解開神秘事件的真相、獲得靈魂與內心的治癒。

第11和12集裡，秀賢和善律調查親人遇害真相時發現幕後真相！僅剩最後2集一定要痛快到底啊~



*以下包含第11、12集關鍵內容！



父親的通話錄音

善律（車銀優 飾）在母親手機裡找到父親遇害前的通話錄音，聽到秀賢（金南珠 飾）的苦苦哀求和父親的不耐煩，一時難以接受。 善律在父母遇害後離開學校、放棄夢想，支撐他活下來的就是對秀賢的恨。 然而這份恨意，如今竟變得不再有力。



平板電腦

善律母親遺言提到「平板電腦」，惠琴搬走前也對秀賢說當天看到建宇拿著平板電腦出門。 善律從母親送的項鏈裡找到典當信息，贖回建宇的平板電腦後，兩人通過錄音還原出那天的真相：金俊酒駕撞傷建宇、拜託權志雄頂罪，權志雄以金俊會幫忙治好善律為條件答應下來。



善律的計劃

秀賢打聽到善律母親是被金俊派人撞倒，將相關證據交給善律。 其實善律也早就懷疑金俊，為金俊做事的真實目的是收集其作惡證據。 如今母親已走，善律不再懼怕金俊的監視，開始聯合金俊政敵們將他趕下台。



下集預告裡，秀賢媽媽獨白：「你是殺人犯的兒子，我是殺人犯的媽媽。 」金俊叫秀浩管好老婆，但秀賢召開記者會，不僅公開建宇遇害案的真相，更宣佈起訴金俊！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞