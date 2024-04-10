【剧雷】《美好世界》父亲的通话录音令善律陷入矛盾！秀贤打开尘封多年平板电脑，当天真相终於浮出水面（EP.11-12）

根据Rankify数据，由金南珠、车银优等主演的电视剧《美好世界》在「平日连续剧趋势指数榜」位居第一（165,871点），比排名第二的《夜限照相馆》（21,987）高出近7倍。

《美好世界》讲述无辜失去年幼儿子的殷秀贤亲自处决逃脱法网的加害者后，付出代价并遇见了拥有相同伤痛的人，最终解开神秘事件的真相、获得灵魂与内心的治愈。

第11和12集里，秀贤和善律调查亲人遇害真相时发现幕后真相！仅剩最后2集一定要痛快到底啊~



*以下包含第11、12集关键内容！



父亲的通话录音

善律（车银优 饰）在母亲手机里找到父亲遇害前的通话录音，听到秀贤（金南珠 饰）的苦苦哀求和父亲的不耐烦，一时难以接受。 善律在父母遇害后离开学校、放弃梦想，支撑他活下来的就是对秀贤的恨。 然而这份恨意，如今竟变得不再有力。



平板电脑

善律母亲遗言提到「平板电脑」，惠琴搬走前也对秀贤说当天看到建宇拿著平板电脑出门。 善律从母亲送的项链里找到典当信息，赎回建宇的平板电脑后，两人通过录音还原出那天的真相：金俊酒驾撞伤建宇、拜托权志雄顶罪，权志雄以金俊会帮忙治好善律为条件答应下来。



善律的计划

秀贤打听到善律母亲是被金俊派人撞倒，将相关证据交给善律。 其实善律也早就怀疑金俊，为金俊做事的真实目的是收集其作恶证据。 如今母亲已走，善律不再惧怕金俊的监视，开始联合金俊政敌们将他赶下台。



下集预告里，秀贤妈妈独白：「你是杀人犯的儿子，我是杀人犯的妈妈。 」金俊叫秀浩管好老婆，但秀贤召开记者会，不仅公开建宇遇害案的真相，更宣布起诉金俊！



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