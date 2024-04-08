「DDANG BOY」罗PD也有生日咖啡厅！买饮料送小卡、还有人生四格可以拍，真的可以出道了啊 XD

今日（8）上午，在十五夜的官方帐号上写道：「爲迎接4月15日生日的暎锡哥而准备的惊喜！从今天开始爲期两天的 DDANG BOY 生日咖啡厅开业♥」

根据公开的内容，购买饮料时会赠送罗PD的小卡，收集完4种小卡将会赠送特别小卡。另外，现场还有 Lucky Draw，提供罗PD的珍藏品、Nana Tour T-shirt、限量版镜子、钥匙圈等周边产品。

公开的照片中，罗PD戴著花环、拿著花束露出淡淡的微笑，显得既华丽又可爱；另一张照片则是罗PD戴著生日派对用尖帽，摆出自信的姿势，吸引大家的视线。消息一公开也立刻在韩网引发热烈讨论，韩网友：「暎锡哥是超级明星啊」、「啊～我偶尔会去咖啡厅，每次去的时候都看到 EGGs Coming PD作家们在开会，原来那边在办生咖啊」、「照片拍得真好」、「这不是后辈PD们欺负罗暎锡吗？哈哈哈哈」、「很好奇那个制作过程，虽然罗暎锡很尴尬，但是让他做的话又做得非常好」、「以爲是粉丝做的呢，结果是15夜做的」、「第4代PD的MZ能力真是绝了」等等。



除了生日咖啡厅外，还可以和罗PD一起拍人生四格照，如果4月8日～到28日有在韩国的朋友，可以到 Photoism Box 拍摄噢！十五夜甚至还标记李泳知的帐号，也让她转发还回覆：「真的在搞笑...把这个发在官方帐号还标记我的帐号也超级搞笑，是要我去拍嘛？明明可以见面就直接拍的说。」



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