當兵照曝光後被說更帥氣了的男偶像：N.Flying車勳，還撞臉SEVENTEEN隊長S.COUPS

許多網友表示，這是車勳出道以來最巔峰的造型，直接get到他的帥了～。

很多偶像在當兵被剃成平頭後，有些人瞬間感覺減齡了，有些人沒了好的髮型襯托，顏值分數也可能會稍稍微下滑，

但是N.Flying的吉他手成員車勳就不一樣了，他反而是刷新了出道以來的全新顏值，不僅更加成熟帥氣，還讓許多網友忽然get到他的帥氣顏值～。

除了標準的敬禮動作，嘴咬吉他撥片的模樣被說實在是太性感了：想成為那個撥片(?)...XD

甚至還有人說他撞臉了SEVENTEEN隊長S.COUPS，兩人就像是親兄弟一樣，感覺神韻很像～。

▼放兩張S.COUPS類似角度的照片給大家參考~



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