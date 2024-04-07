當兵照曝光後被說更帥氣了的男偶像：N.Flying車勳，還撞臉SEVENTEEN隊長S.COUPS

許多網友表示，這是車勳出道以來最巔峰的造型，直接get到他的帥了～。
很多偶像在當兵被剃成平頭後，有些人瞬間感覺減齡了，有些人沒了好的髮型襯托，顏值分數也可能會稍稍微下滑，
但是N.Flying的吉他手成員車勳就不一樣了，他反而是刷新了出道以來的全新顏值，不僅更加成熟帥氣，還讓許多網友忽然get到他的帥氣顏值～。
#차훈 #chahun #엔플라잉 #NFlying pic.twitter.com/xOqKEN7kdn— 구름빠아앙 (@nf_xxyxho) April 1, 2024
#차훈 #엔플라잉 #NFlying #chahun pic.twitter.com/o1Er9EpGx3— X’hunas (@xh0712) April 1, 2024
240401 세종대 버스킹#차훈— (@acco_vt) April 1, 2024
훈이형 잘 생겻서요 pic.twitter.com/MrbHdMnWcz
除了標準的敬禮動作，嘴咬吉他撥片的模樣被說實在是太性感了：想成為那個撥片(?)...XD
#chahun #차훈 #엔플라잉 #NFlying pic.twitter.com/CnqKwbzigh— 구름빠아앙 (@nf_xxyxho) April 2, 2024
#엔플라잉 #차훈 pic.twitter.com/4gr5rDlkzw— 치쥬 (@ch__zz) April 2, 2024
#엔플라잉 #차훈 #CHAHUN pic.twitter.com/oYrVx8BAzO— ONE&ONLY. (@kkian77) April 3, 2024
甚至還有人說他撞臉了SEVENTEEN隊長S.COUPS，兩人就像是親兄弟一樣，感覺神韻很像～。
#차훈 #chahun #엔플라잉 #NFlying pic.twitter.com/g1oSxFz4vd— 구름빠아앙 (@nf_xxyxho) April 1, 2024
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