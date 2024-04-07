当兵照曝光后被说更帅气了的男偶像：N.Flying车勋，还撞脸SEVENTEEN队长S.COUPS

许多网友表示，这是车勋出道以来最巅峰的造型，直接get到他的帅了～。
很多偶像在当兵被剃成平头后，有些人瞬间感觉减龄了，有些人没了好的发型衬托，颜值分数也可能会稍稍微下滑，
但是N.Flying的吉他手成员车勋就不一样了，他反而是刷新了出道以来的全新颜值，不仅更加成熟帅气，还让许多网友忽然get到他的帅气颜值～。
#차훈 #chahun #엔플라잉 #NFlying pic.twitter.com/xOqKEN7kdn— 구름빠아앙 (@nf_xxyxho) April 1, 2024
#차훈 #엔플라잉 #NFlying #chahun pic.twitter.com/o1Er9EpGx3— X’hunas (@xh0712) April 1, 2024
240401 세종대 버스킹#차훈— (@acco_vt) April 1, 2024
훈이형 잘 생겻서요 pic.twitter.com/MrbHdMnWcz
除了标准的敬礼动作，嘴咬吉他拨片的模样被说实在是太性感了：想成为那个拨片(?)...XD
#chahun #차훈 #엔플라잉 #NFlying pic.twitter.com/CnqKwbzigh— 구름빠아앙 (@nf_xxyxho) April 2, 2024
#엔플라잉 #차훈 pic.twitter.com/4gr5rDlkzw— 치쥬 (@ch__zz) April 2, 2024
#엔플라잉 #차훈 #CHAHUN pic.twitter.com/oYrVx8BAzO— ONE&ONLY. (@kkian77) April 3, 2024
甚至还有人说他撞脸了SEVENTEEN队长S.COUPS，两人就像是亲兄弟一样，感觉神韵很像～。
#차훈 #chahun #엔플라잉 #NFlying pic.twitter.com/g1oSxFz4vd— 구름빠아앙 (@nf_xxyxho) April 1, 2024
大家觉得如何呢？
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