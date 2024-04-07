当兵照曝光后被说更帅气了的男偶像：N.Flying车勋，还撞脸SEVENTEEN队长S.COUPS

许多网友表示，这是车勋出道以来最巅峰的造型，直接get到他的帅了～。

很多偶像在当兵被剃成平头后，有些人瞬间感觉减龄了，有些人没了好的发型衬托，颜值分数也可能会稍稍微下滑，

但是N.Flying的吉他手成员车勋就不一样了，他反而是刷新了出道以来的全新颜值，不仅更加成熟帅气，还让许多网友忽然get到他的帅气颜值～。

除了标准的敬礼动作，嘴咬吉他拨片的模样被说实在是太性感了：想成为那个拨片(?)...XD

甚至还有人说他撞脸了SEVENTEEN队长S.COUPS，两人就像是亲兄弟一样，感觉神韵很像～。

▼放两张S.COUPS类似角度的照片给大家参考~



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