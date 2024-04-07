前後反差太大！韓韶禧舊時疑不滿被說像宋慧喬破口大罵網友！也曾公開示愛「姊姊是我的」
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前後反差太大！韓韶禧舊時疑不滿被說像宋慧喬破口大罵網友！也曾公開示愛「姊姊是我的」

明星   2024年4月7日   星期日09:14   Tracy  

（封面圖源：IG@kyo1122、@xeesoxee）

一段戀情導致形象大跌，近日最慘的女明星當屬韓韶禧。

韓韶禧自從與柳俊烈的戀情曝光後，所作所為皆令網友無法接受，頻繁與網友隔空互懟，最終事情又以分手、道歉落下帷幕。 曾經網友們喜歡的快人快語、爽直性格如今也成了眾人最厭棄的一點。 也不知道是不是韓韶禧得罪了媒體和網友，即使「戀愛門」已告一段落，但每天韓網上都會爆料出一些她曾經的舊聞。

韓韶禧在出演《夫妻的世界》之後，因為長得像宋慧喬，一度被稱為「小宋慧喬」。 加之她曾經差點和宋慧喬合作，當初經常跑到宋慧喬的IG裡留言，互動滿滿，甚至示愛「現在（姊姊）是我的」，令不少網友相信兩位美女間的友情。

哪曾想韓國論壇上有網友曝光韓韶禧出道前的言論，看完之後只想說「她有兩副面孔啊？！」當時還是模特的她看到網路上有網友說她長得像宋慧喬的留言，竟爆粗口：「腦子都是XX嗎？你管我長得像誰，瘋XXXX們」、「 根本就不像！甚至最後還出現「ᄉᄇ」（C8韓文髒話）字眼。 對比韓韶禧後來對宋慧喬瘋狂示愛的態度，前後落差之大讓人瞠目結舌。

對此，網友們評論：「她之前就是想蹭宋慧喬」、「幸虧宋慧喬沒和她合作」、「像宋慧喬是你的福氣，宋慧喬被你蹭是真的運氣不好」、「前後態度轉變也太大了」、「變臉速度好快」等。

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