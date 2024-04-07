前後反差太大！韓韶禧舊時疑不滿被說像宋慧喬破口大罵網友！也曾公開示愛「姊姊是我的」

一段戀情導致形象大跌，近日最慘的女明星當屬韓韶禧。

韓韶禧自從與柳俊烈的戀情曝光後，所作所為皆令網友無法接受，頻繁與網友隔空互懟，最終事情又以分手、道歉落下帷幕。 曾經網友們喜歡的快人快語、爽直性格如今也成了眾人最厭棄的一點。 也不知道是不是韓韶禧得罪了媒體和網友，即使「戀愛門」已告一段落，但每天韓網上都會爆料出一些她曾經的舊聞。

韓韶禧在出演《夫妻的世界》之後，因為長得像宋慧喬，一度被稱為「小宋慧喬」。 加之她曾經差點和宋慧喬合作，當初經常跑到宋慧喬的IG裡留言，互動滿滿，甚至示愛「現在（姊姊）是我的」，令不少網友相信兩位美女間的友情。



한소희 송혜교 인스타에

>>이제는 내꺼야…<< 이러네

이 앙큼 연하녀는 뭐임 . . ㄷ ㄷ pic.twitter.com/MoElbe7IHU — ໊ (@8ikaro) March 16, 2023

한소희가 송혜교를 너무 사랑해서 내사랑은 가짜처럼 느껴짐 오직 그녀의 사랑만이 진짜. 나머지는 다 가짜 pic.twitter.com/jFc5eBFJMH — 95 (@loveisopentoeic) May 21, 2023

哪曾想韓國論壇上有網友曝光韓韶禧出道前的言論，看完之後只想說「她有兩副面孔啊？！」當時還是模特的她看到網路上有網友說她長得像宋慧喬的留言，竟爆粗口：「腦子都是XX嗎？你管我長得像誰，瘋XXXX們」、「 根本就不像！甚至最後還出現「ᄉᄇ」（C8韓文髒話）字眼。 對比韓韶禧後來對宋慧喬瘋狂示愛的態度，前後落差之大讓人瞠目結舌。



X랄 미친 XXX들아 한소희 데뷔 전 송혜교 닮았다는 댓글에 욕설 남겨 충격#한소희https://t.co/st5YqRkbtw — 연예PRO (@okstory24) March 29, 2024

송혜교 x 한소희는 기사 안 뜸 ???

이렇게 대놓고 사귀는데 pic.twitter.com/HeTsYAeKuo — 뮤 (@miuuuxz) April 1, 2023

對此，網友們評論：「她之前就是想蹭宋慧喬」、「幸虧宋慧喬沒和她合作」、「像宋慧喬是你的福氣，宋慧喬被你蹭是真的運氣不好」、「前後態度轉變也太大了」、「變臉速度好快」等。

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