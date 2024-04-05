分手后变成「一家人」？柳俊烈所属社收购惠利所属社，网尴尬问：「公司聚餐一起参加吗？」

据韩媒，柳俊烈经纪公司C-JeS Studio近日以13亿韩元收购了惠利经纪公司Creative Group ING全部股份，两人从前任变为同事。

这两家公司的最大股东都是白昌洙，但一直以来都是独立经营。 通过这次收购，两家公司有望将经营工作合二为一，共同管理所有艺人。

C-JeS Studio（以下简称C-JeS）前身C-JeS娱乐成立於2009年，初始艺人为JYJ（金在中、金俊秀、朴有天），目前签有柳俊烈、罗美兰、李宰旭、朴诚雄、薛耿求、文素利、Gummy等诸多演员和歌手;Creative Group ING（以下简称CGI）旗下艺人只有惠利一个。



C-JeS从2022年开始持续亏损，为扭转局势，去年底从韩亚证券等机构成功募集了27亿韩元的投资金，并以10亿韩元收购了另一家经纪公司JNAGENT的51%股份。

收购新闻爆出后，CGI发声明表示一直是C-JeS的子公司，5年前作为广告仲介公司成立，惠利的经济业务一开始就是与CGI签订合约的独立个人工作室形式。 最近C-JeS正在准备上市，收购CGI只是「出於财务会计整理进行的合并而已」。



此外，柳俊烈和惠利因合作电视剧《请回答1988》成为情侣，交往7年后於去年11月宣布分手。 最近因柳俊烈新恋情韩韶禧而出现不少杂音，例如惠利在IG限动发言「真有趣」、韩韶禧PO「小狗拿刀」图等等，目前柳俊烈和韩韶禧也已宣布分手。

网友感慨虽然本来就是子公司，但合并管理后也许碰面机会更多，万一公司聚餐的话，难以想像该如何面对分手闹得沸沸扬扬的前任。



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