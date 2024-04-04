【雷】《美好世界》善律瘋狂復仇，秀賢身邊無一人倖免！因「這件事」首次同情復仇對象（EP.9-10）

《美好世界》第9集刷新自身最高收視率11.4%，讓人很期待最後4集的痛快進展！

《美好世界》講述無辜失去年幼兒子的殷秀賢親自處決逃脫法網的加害者後，付出代價並遇見了擁有相同傷痛的人，最終解開神秘事件的真相、獲得靈魂與內心的治癒。

上一集結尾，秀賢在善律誘導下看到汽車黑匣子記錄，得知出軌對象就是宥利。



*以下包含第9、10集關鍵內容！



秀賢選擇隱忍

宥利和秀浩在當年秀賢提出離婚那晚擦槍走火，秀賢遭最信任的兩人背叛痛苦不已，但為守護媽媽決定保密。善律對秀賢宣戰，表示死亡只能用更大的死亡作為復仇。



秀賢面對善律依舊表現得沒有悔意，並提醒他調查媽媽被撞事件的內幕。



善律失去母親

善律見丈夫和妹妹的背叛沒有擊垮秀賢，決定向秀賢媽下手：告密宥利就是秀浩出軌對象。 不料宥利和媽媽聊天時先透露了這件事，媽媽大受刺激暈倒在地。 善律到來時只見到昏倒的秀賢媽，立即送她去急救。 其實善律報復秀賢後感到莫名空虛，這一刻更對她產生共情。



善律媽叫他不要太怨恨秀賢，但善律一直認為自己的不幸都是秀賢造成。 善律媽終於醒來，可惜未等善律趕到就離開人世。 善律拿到媽媽的遺物手機，也許這裡就藏著媽媽被害的真相。

秀浩戰敗金俊

秀浩原本跟尹惠琴計劃好在直播中揭開金俊貪污內幕，不料善律提前一步提醒金俊，金俊於是派人控制惠琴令她無法到場，還以出軌照片要挾秀浩閉嘴，結果節目播出後金俊的支持率反而進一步提高。



《美好世界》一共14集，看來善律媽的事故很快就會揭曉內幕，很可能與金俊有關。 下集預告裡，善律表示仍然無法原諒秀賢，秀賢交給他一疊資料、讓他決定曝光或隱瞞。 這兩集看得小編好著急，拜託善律趕快看清金俊真面目、跟秀賢秀浩聯手作戰啊！



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