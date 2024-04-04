【雷】《美好世界》善律疯狂复仇，秀贤身边无一人幸免！因「这件事」首次同情复仇对象（EP.9-10）

《美好世界》第9集刷新自身最高收视率11.4%，让人很期待最后4集的痛快进展！

《美好世界》讲述无辜失去年幼儿子的殷秀贤亲自处决逃脱法网的加害者后，付出代价并遇见了拥有相同伤痛的人，最终解开神秘事件的真相、获得灵魂与内心的治愈。

上一集结尾，秀贤在善律诱导下看到汽车黑匣子记录，得知出轨对象就是宥利。



*以下包含第9、10集关键内容！



秀贤选择隐忍

宥利和秀浩在当年秀贤提出离婚那晚擦枪走火，秀贤遭最信任的两人背叛痛苦不已，但为守护妈妈决定保密。善律对秀贤宣战，表示死亡只能用更大的死亡作为复仇。



秀贤面对善律依旧表现得没有悔意，并提醒他调查妈妈被撞事件的内幕。



善律失去母亲

善律见丈夫和妹妹的背叛没有击垮秀贤，决定向秀贤妈下手：告密宥利就是秀浩出轨对象。 不料宥利和妈妈聊天时先透露了这件事，妈妈大受刺激晕倒在地。 善律到来时只见到昏倒的秀贤妈，立即送她去急救。 其实善律报复秀贤后感到莫名空虚，这一刻更对她产生共情。



善律妈叫他不要太怨恨秀贤，但善律一直认为自己的不幸都是秀贤造成。 善律妈终於醒来，可惜未等善律赶到就离开人世。 善律拿到妈妈的遗物手机，也许这里就藏著妈妈被害的真相。

秀浩战败金俊

秀浩原本跟尹惠琴计划好在直播中揭开金俊贪污内幕，不料善律提前一步提醒金俊，金俊於是派人控制惠琴令她无法到场，还以出轨照片要挟秀浩闭嘴，结果节目播出后金俊的支持率反而进一步提高。



《美好世界》一共14集，看来善律妈的事故很快就会揭晓内幕，很可能与金俊有关。 下集预告里，善律表示仍然无法原谅秀贤，秀贤交给他一叠资料、让他决定曝光或隐瞒。 这两集看得小编好著急，拜托善律赶快看清金俊真面目、跟秀贤秀浩联手作战啊！



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