韓韶禧丟了代言但電影出道作仍等待上映！大螢幕作品《暴雪》仍定於2024下半年上映

演員韓韶禧雖然之前因為與柳俊烈的戀愛事件而鬧出滿城風雨，形象也大受打擊，甚至也影響到廣告代言合約。不過幸好她的電影出道作《暴雪》不受影響，確定將於今年下半年上映。

電影《暴雪》繼受邀參加全州國際電影節後，緊接著更是受邀於倫敦LGBTQIA+電影節，漢堡電影節，羅馬亞洲電影節連續登場，可說是受到全球的矚目，2024年下半年也確定將於韓國上映。電影《暴雪》描述江陵的藝術高中認識的一位童星出身的明星「雪」（韓韶禧飾）與一位演員志願生「秀安」（韓海仁飾），兩人累積著界於友情與愛情之間的關係，相互依賴、分手、再度尋回彼此的故事。



《暴雪》去年被選為全州國際電影節的韓國競爭部門，僅一分鐘就賣完所有門票，接著也受到了英國電影協會（BFI）主辦的倫敦LGBTQIA+電影節、漢堡電影節以及羅馬亞洲電影節的正式邀請，讓觀眾們也對這部作品抱持相當高的期待。在《暴雪》中擔任另一位主角的韓海仁，曾演出《我的血腥戀人》《月落之夜》《離別的目的》等獨立電影作品，展現相當深層的演技，更被稱為「獨立電影界的寶石」，在《暴雪》中將演出對未來充滿不確定的演員志願生秀安一角。



韓韶禧將透過本作品在大螢幕出道，與另一位主角韓海仁的搭檔也引人矚目，《暴雪》將由曾發行《夢想之地》的發行商負責，預計將於2024年下半年在韓國上映。

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