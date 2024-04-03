韓國文化體育觀光部白皮书震撼出炉：李敏镐再登「全球最受歡迎韓流明星排行榜」榜首！蝉联11年

演員李敏鎬連續11年榮登「全球最受喜愛的韓國演員」榜首。

根據韓國文化體育觀光部和韓國國際文化交流振興院公佈的「2024年海外韓流世現況調查」（截至2023年），李敏鎬以驚人的人氣數據連續11年位居「全球最受喜愛的韓國演員」榜首。 文化體育觀光部和韓國國際文化交流振興院分析稱，李敏鎬的個人人氣和喜好度在中東和東南亞地區有著壓到性的支持率，連帶著他主演的電視劇的人氣和喜好度也度急劇上升，他在韓流推動中起到了關鍵作用。

李敏鎬在亞太地區、美洲、歐洲、中東和非洲等全球各地展現了廣範圍的人氣和喜好度，並以壓倒性成績創下了紀錄。 尤其是在「最先浮現在腦海中的韓國演員」這個附加調查結果中，他也名列第一，顯示出了他在韓流熱潮中堅不可摧的人氣。李敏鎬的此次奪冠證明了他是韓流傳奇，不僅連續11年在韓流明星調查中位居演員榜首，而且在國內眾多頂級明星中脫穎而出，11年來一直以壓倒性的知名度獨佔鰲頭。



通過電視劇《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》、《柏青哥》等多部作品，李敏鎬持續展現著獨特的存在感和收視率實力。 他還在國家品牌大獎、韓流男演員獎、亞洲最佳明星獎、韓流功勞大獎等重要投票和頒獎活動中獲得第一名，彰顯出強大的明星影響力。

此外，李敏鎬作為100多個國內外品牌的代言人和大使，在全球範圍內活躍。 身為受全球各大洲民眾喜愛的韓國代表演員，他在各類社交媒體管道上收到了來自全球各地粉絲和網友的喜愛，並引領著話題和潮流，成為一位備受全球人民追捧的超級明星。

與此同時，李敏鎬目前正在拍攝電影《全知讀者視角》，並計畫今年攜以宇宙空間站為背景的電視劇《向星星們問好》和APPLE+的《柏青哥》第二季與觀眾們見面。

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