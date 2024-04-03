【韓網熱帖】不適合結婚的性格特徵

大部份無法與異性長期交往的人都是有個人主義傾向，比如自己的問題盡量自己解決、不喜歡接受別人幫助，對別人的生活不太關心、只想自己，經常被人說缺乏情誼，總體比較理性。

- 必須AA，一旦覺得欠債就必須全部還上

- 對於自己人以外的人一毛不拔

- 覺得kkt之類的聯絡很麻煩（感受不到必要/個人時間收到聯絡甚至會生氣）

- 自尊心極強

- 眼力很快，擅長看懂別人想法

- 非常現實

- 想法過多

- 和所有人保持一定距離，非常討厭有人越線

- 不強迫別人接受自己的主觀想法和價值觀（擅長理解包容/具有開放性）

- 與異性交往時一開始非常順利，但長期維持需要非常大的努力。

就算頭腦中已經計算完畢... 還是要假裝不知道不計較，方可長久。

韓國網友評論：

1. 是我是我，所以只追星不談戀愛kkk

2. 只談過一次就深刻認知到：這不是我該幹的事

3. 是我耶... 自己一個人活得很好，孤獨是什麼？

4. 感受不到戀愛需求，獨自一人也很幸福kkk

5. 腦袋裡從來沒有戀愛結婚的想法，就連小學時都沒有過

6. 高中就跟父母宣佈獨身

7. 對別人的生活不感興趣，戀愛結婚都不適合我

8. 沒有人比我自己的生活更重要

9. 我朋友們也都這樣，所以20年了kkk

10. 李泳知

11. 非常不喜歡依賴或虧欠別人...

12. 二十歲時就告訴媽媽不婚，就算為對方著想也不該結婚，想到和別人一起生活就好煩

13. 是我，不過我遇到了和我一樣的人，現在是頂客kkk雖住一起但生活節奏不同，各自按自己時間吃飯、臥室書房都分開，有點像室友kkk家裡有一個值得信賴的男人讓我感覺非常安心和滿足，老公也對我沒什麼期待，互相遵守界限很滿意

14. 我就是這樣，老公也差不多，我倆過得挺好、不打架~

15. 我也是，正在談長期戀愛，好像一旦遇到對的人就會成為例外

16. 現在不婚人士變多也是這個原因，這些人以前也存在但礙於社會氛圍強忍著結婚了，現在風氣變了所以不婚

出處：https：//theqoo.net/hot/3163778677

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞