tvN青春韓劇《背著善宰跑》金惠奫&邊佑錫海報劇照充滿火花！「身高差+體型差」未播就有超強CP感

（多圖）大家是否也很期待這一對CP登場呢？更多人物和劇情簡介點進文章看！

tvN 奇幻青春韓劇《背著善宰跑》將在今天下午兩點舉行記者發佈會，屆時導演尹鍾鎬以及主演金惠奫、邊佑錫、宋建熙、李承協都將出席活動現場。

《背著善宰跑》講述遺憾結束生命的頂級男星柳善宰（邊佑錫 飾）和為了救活他回到過去的狂熱粉絲任率（金惠奫 飾）之間的奇幻愛情故事。



公開的海報中兩人有著滿滿的CP感，特別是正面這張金惠奫從側面勾著邊佑錫的肩膀，完美展現了令人心跳加速的體格差，更加期待兩人在劇中的互動了。





預告



【人物簡介】

▼邊佑錫飾演外貌、實力、魅力都完美兼具的頂級明星「柳善宰」，出道以後就一直站在TOP的位置，但演藝圈卻讓他疲憊不堪，最終還是離開了人世。然而，在他正值青春燦爛的19歲遇到了女主，平靜的生活也開始發生了變化。





▼金惠奫飾演為了救活自己本命而回到過去的熱血粉絲「任率」，兒時因為事故放棄夢想的她，偶然在廣播中聽到柳善宰的歌後獲得巨大慰藉，因而成為了他的粉絲。如往常般平和的某一天，柳善宰遺憾地離開了人世，任率也偶然地回到了15年前。面對高中生柳善宰，任率為了阻止未來發生的悲劇而孤軍奮戰。





《背著善宰跑》將於4月8日週一晚上8點50分首播。







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