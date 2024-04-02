期待神級陣容～宋康昊首度進軍電視劇作品！《逆貧大叔》將於5月15日公開

由宋康昊主演的電視劇作品《逆貧大叔》已確認將於5月15日公開，主視覺海報以及預告也搶先與觀眾們見面。

《逆貧大叔》劇情描述即便處於戰爭中也一定要吃飽一日三餐的三食叔叔（宋康昊飾）與想要打造一個每個人都能好好吃飯好好生活國家的菁英青年金山（卞約漢飾），在動亂的時代裡，兩人希望共同實現夢想的熱血故事。



前導預告影片中，所有的人口中都在喊著的「三食叔叔」，引發觀眾們的好奇，「三食叔叔是誰啊？」「喂～三食啊～」「三食大叔」等等各種不一樣的口吻與稱呼，他們卻都喊著同一個人，不過有人懷著喜悅的心情呼叫著他，也有人帶著懷疑的眼神，或是輕視的態度喊著他，當大家都好奇為什麼他叫做三食呢？西裝筆挺的青年金山為大家回答：他就是戰爭期間還是堅持一天要吃上三餐，並且不會讓自己的家人挨餓的人。



接著則是宋康昊自己說著：「大家帶著愛與尊重如此稱呼著我，我非常喜愛。這是我的外號。」接著臉上帶有意義深遠的笑容，餘韻十足。所有人都在呼喊的這個名字，也同時讓觀眾們好奇他究竟是什麼樣的人物，三食叔叔與尋找他的人們交織出許多精彩故事，令觀眾們相當期待。



海報中的宋康昊也展現出溫暖的視線，因為他堅持一家人一日要吃上三餐，所以大家稱呼他為三食叔叔。因為他的人生哲學就是「肚子飽了，心也會敞開」，也是他在劇中的名台詞，海報中他雙手都拿著食物，大家也很好奇他正要把食物遞給誰呢？《逆貧大叔》將於5月15日在Disney+頻道公開。



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