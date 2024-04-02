期待神级阵容～宋康昊首度进军电视剧作品！《逆贫大叔》将於5月15日公开

由宋康昊主演的电视剧作品《逆贫大叔》已确认将於5月15日公开，主视觉海报以及预告也抢先与观众们见面。

《逆贫大叔》剧情描述即便处於战争中也一定要吃饱一日三餐的三食叔叔（宋康昊饰）与想要打造一个每个人都能好好吃饭好好生活国家的菁英青年金山（卞约汉饰），在动乱的时代里，两人希望共同实现梦想的热血故事。



前导预告影片中，所有的人口中都在喊著的「三食叔叔」，引发观众们的好奇，「三食叔叔是谁啊？」「喂～三食啊～」「三食大叔」等等各种不一样的口吻与称呼，他们却都喊著同一个人，不过有人怀著喜悦的心情呼叫著他，也有人带著怀疑的眼神，或是轻视的态度喊著他，当大家都好奇为什么他叫做三食呢？西装笔挺的青年金山为大家回答：他就是战争期间还是坚持一天要吃上三餐，并且不会让自己的家人挨饿的人。



接著则是宋康昊自己说著：「大家带著爱与尊重如此称呼著我，我非常喜爱。这是我的外号。」接著脸上带有意义深远的笑容，余韵十足。所有人都在呼喊的这个名字，也同时让观众们好奇他究竟是什么样的人物，三食叔叔与寻找他的人们交织出许多精彩故事，令观众们相当期待。



海报中的宋康昊也展现出温暖的视线，因为他坚持一家人一日要吃上三餐，所以大家称呼他为三食叔叔。因为他的人生哲学就是「肚子饱了，心也会敞开」，也是他在剧中的名台词，海报中他双手都拿著食物，大家也很好奇他正要把食物递给谁呢？《逆贫大叔》将於5月15日在Disney+频道公开。



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