又是场Super Wedding♥ SJ东海哥哥婚礼，MC到祝歌同样自己人全套包办

Super Junior东海哥哥李东华昨（31）日婚礼，果然又见Super Junior包办婚礼上许多重要任务！

Super Junior成员与彼此兄弟姐妹甚至是父母之间都有联系，感情都很融洽，从2015年希澈姐姐结婚开始似乎就维持了「优良传统」，利特当MC、D&E东海和银赫演唱送子神曲〈Oppa, Oppa〉炒热气氛，还有艺声或圭贤演唱抒情曲感动全场，从MC到祝歌整套包办，昨日东海哥哥结婚果然又是「同一套」！



▼利特为MC、D&E表演〈Oppa, Oppa〉



▼圭贤演唱祝歌〈不华丽的告白〉（《机智的医生生活》OST）



▼会后Super Junior与新人合照，始源有行程缺席，而退团的强仁仍一同合照



有趣的是，艺声弟弟金钟真直接拉近镜头tag东海哥哥流泪，画面是有人替东海哥哥擦眼泪的场面，艺声弟弟毫不顾及新郎面子直接说是「大写的F」（MBTI里情感请向的人，相反是思维请向），笑声还听得相当清楚XDD（声音也有E.L.F.说像银赫？），可见Super Junior家人间感情真的不凡。



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Congratulations to the newlywed pic.twitter.com/mM3DU7EvEe — (@Eunhae0404_1510) March 31, 2024

今年Super Junior似乎特别围绕著喜气，2月是共事十余载的‎经纪人元永善结婚，3月初是‎银赫姐姐李素拉结婚，3月底换东海哥哥李东华结婚，而5月就轮到成员厉旭了！有E.L.F.整理了2015年起Super Junior参与的重要婚礼合影，除了上述银赫姐姐李素拉的、东海哥哥李东华的，还有希澈姐姐金希珍、圭贤姐姐曺雅拉与利特姐姐朴仁英，隔著萤幕都可以感受回忆的美好与珍贵。



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