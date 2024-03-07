韓韶熙終於要演吸血鬼！有望搭柳俊烈拍漫改劇《眩惑》，挑戰懸疑驚悚浪漫題材

《眩惑》改編自懸疑驚悚浪漫題材的網漫，將由《觀相大師：滅王風暴》《緊急迫降》導演韓在林執導，目前兩位演員都表示正在積極討論出演！

昨日有消息稱柳俊烈確定出演韓在林導演的新劇《眩惑》，女主角很可能有韓韶禧擔任，隨後雙方經紀公司都稱正在進行深入討論。



《眩惑》網漫原著是懸疑驚悚浪漫題材，以1935年的京城和1800年的上海為背景，講述一名畫家受委託為一名美麗迷人的女士繪製肖像畫，拜訪她下榻的酒店後逐漸發現她的真實身份、了解她經歷的故事，並不知不覺被她迷住的故事。 這部網漫2019年至2020年在Naver連載，評分高達9.97。



柳俊烈接到的角色是貧窮的無名畫師「尹二浩」（音），受委託為神秘女子畫肖像畫、完成前不得離開酒店，從她的敘述中得知了她過往的驚人故事。



女主角名叫「宋貞花」（音），蟄居30年未曾露面的神秘富豪。 原著中的她擁有不合理的青春與美貌，由美麗又自帶暗黑氣質的韓韶禧來演簡直不要太合適！





真人版導演將由韓在林擔任，他曾執導《觀相大師：滅王風暴》《緊急迫降》《金錢遊戲》等多部人氣電影和電視劇，其中有兩部《金權性內幕》《The 8 Show》（預計今年公開過）都是和柳俊烈合作。

目前Showbox已拿到《眩惑》的IP，具體要製作成劇集或電影仍在討論中。

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