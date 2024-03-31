【韓網熱帖】電視劇《宮》原作者最開始想到演彩靜、李信的演員（feat.趙寅成、張娜拉）

《宮》2006年1月播出，改編自韓國漫畫家朴素熙的同名漫畫《宮》，假設大韓民國也像英國、日本一樣為君主立憲制的背景之下所展開的故事，也是2006年MBC最受歡迎的劇集之一。

《宮》當時啟用了還是新人的尹恩惠和朱智勛，兩人演繹的王太子和太子妃受到了廣大觀眾的喜愛，不過據說起先《宮》的原作者想到的李信、彩靜的第一人選是趙寅成和張娜拉。



相關內容很快就在韓網上引起了熱議：

1. 為什麼不是他倆？如果是他們的話，會完全是不一樣的感覺

2. 成人版、現代版，契約結婚！！！

3. 張娜拉是超級童顏，感覺她現在也完全能消化好角色

4. 那就現在拍啊，求求你們了

5. 快點拍，別讓我求你

6. 可以拍40代版本啊

7. 我的顴骨啊，你快下來（比喻大笑不止）

8. 20年之後的故事，中年版本

9. 從高中生設定改到成人設定不就行了

10. 好想看他倆同框啊，浪漫喜劇

11. 趙寅成版的李信，啊啊啊啊啊啊啊，快點拍吧，哪怕是現在

12. 我沒看過《宮》，難道就不能拍40代的故事嗎

13. 從沒想過他倆，但是他們怎麼可以這麼般配，完全就是童話裡的男女主啊

14. 其實說起來，當時的主人公和漫畫完全不像，而且演技也不好，但我又是導演的粉絲，一直追他的劇，只看了1集就棄劇了，根本聽不清楚台詞，如果是趙寅成和張娜拉的話，可能會變成我最愛的作品啊

15. 不能拍個再婚版本嗎？？ 之前的愛人去世了，然後他倆在一起了，啊啊啊啊啊，這個組合絕配啊

16. 不過即使他們收到邀約也會拒絕吧？因為劇情太幼稚了，以為這會是部爛片，沒想到居然火了，真神奇啊，有種《花樣男子》的感覺

17. 趙寅成完全就是按照漫畫裡的男主角長的，張娜拉也很美

18. 現在拍40代的故事也絕對不會奇怪，好想看啊

19. 如果是他倆拍的話絕對是超顏值CP中的傳奇級，不過我也很喜歡原版的《宮》

20. 好好拍的話肯定火爆了，很多人肯定會重刷

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