【韓網熱帖】電視劇《宮》原作者最開始想到演彩靜、李信的演員（feat.趙寅成、張娜拉）

《宮》2006年1月播出，改編自韓國漫畫家朴素熙的同名漫畫《宮》，假設大韓民國也像英國、日本一樣為君主立憲制的背景之下所展開的故事，也是2006年MBC最受歡迎的劇集之一。
《宮》當時啟用了還是新人的尹恩惠和朱智勛，兩人演繹的王太子和太子妃受到了廣大觀眾的喜愛，不過據說起先《宮》的原作者想到的李信、彩靜的第一人選是趙寅成和張娜拉。
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찰떡이다!! pic.twitter.com/0FjJVfC6Aj— francetracny (@francetracny) March 29, 2024
相關內容很快就在韓網上引起了熱議：
1. 為什麼不是他倆？如果是他們的話，會完全是不一樣的感覺
2. 成人版、現代版，契約結婚！！！
3. 張娜拉是超級童顏，感覺她現在也完全能消化好角色
4. 那就現在拍啊，求求你們了
5. 快點拍，別讓我求你
6. 可以拍40代版本啊
7. 我的顴骨啊，你快下來（比喻大笑不止）
8. 20年之後的故事，中年版本
9. 從高中生設定改到成人設定不就行了
10. 好想看他倆同框啊，浪漫喜劇
11. 趙寅成版的李信，啊啊啊啊啊啊啊，快點拍吧，哪怕是現在
12. 我沒看過《宮》，難道就不能拍40代的故事嗎
13. 從沒想過他倆，但是他們怎麼可以這麼般配，完全就是童話裡的男女主啊
14. 其實說起來，當時的主人公和漫畫完全不像，而且演技也不好，但我又是導演的粉絲，一直追他的劇，只看了1集就棄劇了，根本聽不清楚台詞，如果是趙寅成和張娜拉的話，可能會變成我最愛的作品啊
15. 不能拍個再婚版本嗎？？ 之前的愛人去世了，然後他倆在一起了，啊啊啊啊啊，這個組合絕配啊
16. 不過即使他們收到邀約也會拒絕吧？因為劇情太幼稚了，以為這會是部爛片，沒想到居然火了，真神奇啊，有種《花樣男子》的感覺
17. 趙寅成完全就是按照漫畫裡的男主角長的，張娜拉也很美
18. 現在拍40代的故事也絕對不會奇怪，好想看啊
19. 如果是他倆拍的話絕對是超顏值CP中的傳奇級，不過我也很喜歡原版的《宮》
20. 好好拍的話肯定火爆了，很多人肯定會重刷
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