【韓網熱帖】韓韶禧法國簽證相關發言被指有誤

韓韶禧曾在羅PD網綜裡透露，自己考上了法國學校、需要存摺裡有6000萬韓元才能辦簽證，為此打工賺錢從而踏入演藝圈。

近日一位常居法國的藝術家兼美術大學留學顧問發佈影片表示，很多人因韓韶禧發言來咨詢存款證明事宜，他表示法國留學條件是每月80萬韓元，以12個月計算即是960萬韓元，希望藉此糾正錯誤信息。



一般國立大學留學需要提供韓國大學的入學證明，但如果是國立藝術大學，只需要提供高中畢業證書即可。此外，申請法國學校前必須獲得DELF（法語程度檢定證明）。

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韓國網友評論：

1. 為何我會想起徐睿知？一個西班牙一個法國kk

2. 韓韶禧啊，給大家看看入學通知吧，你也是徐睿知嗎？

3. 對學歷自卑的人都這樣，說得好像真被錄取似的

4. 比起換乘戀愛，先解釋這件事吧

5. 只要公開錄取通知書和語言證書即可，否認換乘時寫了那麼多，相較之下這件事簡單多了

6. 她似乎是無法容忍被冤枉的類型，如果這件事也冤枉，就請解釋清楚

7. 想去法國留學的人可能會被她誤導，糾正是有必要的

8. 我有很多從國立藝大畢業后留學的朋友，法國和德國對經濟條件要求不高，而且藝大有很多支援，沒有6000萬存款的朋友們也都順利就讀了，這個真的很奇怪

9. 我懂她為何看上柳俊烈了，兩人都對知識有很強虛榮心、都講話前後不一致，法國留學生那麼多，幹嘛說話呢？

10. 也許她是想打造這樣的形象，那我是不是也可以說：其實我考上哈佛只是沒去？

11. 她是不是把6000歐元記錯成6000萬韓元？

12. 只是有點添油加醋而已，又不是偽造學歷，不要太計較啦

13. 又沒有傷害別人，想想具荷拉和Sulli吧，口下留情

14. 現在又開始說她是撒謊精嗎，太危險了，不要再藉口追求正義進行魔女狩獵了，想想Tablo被質疑學歷造假的事吧

15. 希望韓韶禧不會因為這種帖子受傷...

出處：https://www.youtube.com/watch?v=DA5Qi2xkyrw&ab_channel=%EC%9C%A0%EC%9E%A5%EC%84%A0%EB%B0%B0_Yujangseonbae，https：//theqoo.net/hot/3160679014

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