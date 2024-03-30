「不能打破和观众的约定！」Super Junior守信用照猜拳结果让厉旭先结婚XD

出道已将近20年的Super Junior，终於要出现第一名人夫（除了多年不在队内活动的晟敏），是年龄倒数第二小的厉旭！昨（29）日他宣布结婚，许多E.L.F.、网友都不禁想起多年前「不像话的打赌」呢！

2019年一集，《我家的熊孩子》直击了Super Junior全员军毕后首次回归的主打歌〈SUPER Clap〉MV拍摄现场，Super Junior一如往常(?)在闲暇时就在练痟话（胡说八道），连结婚都要用猜拳决定！

一开始Super Junior 9个人还算正经的讨论彼此对於结婚的观念，偶尔穿插神童已结婚生子了、始源儿子应该是国会议员之类的玩笑话，后来银赫突然提出：「要不要剪刀石头布，输的人先结婚？」大家七嘴八舌之下，规则改成输的人要在3年内结婚，否则要给每个人一百万（韩元），最终是厉旭取得胜利！



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隔年厉旭被爆出和女团TAHITI出身的演员女友Ari恋爱说，再隔一年2021年利特姐姐婚礼上，Super Junior几名成员聊起结婚就拿厉旭来挡，希澈说：「不能打破那个，我们不能先结婚。」圭贤同意，银赫也坚持最先宣布结婚的一定要是厉旭、不能打破和观众的约定，希澈妈妈看完这片段相当头痛XD。



昨日厉旭宣布5月将和Ari结婚，网友们回想起猜拳的事情都觉得很神奇啊！欧巴们还真的遵守了约定！不过由於3年年限其实已过去，厉旭恐怕要破费先包给大家惩罚再回收礼金了XD。



更好笑的是，厉旭在21年Super Junior 16周年的直播上，竟然回答，「比起在成员的婚礼上跳〈SPY〉，更想带成员们一起去蜜月旅行」，全部只有他那么回答！当时成员们都笑说如果那样的话，要让他和弟媳分房，不把厉旭给弟媳，不过厉旭很真诚的说，他需要会拍照的人例如艺声（原来不是旅伴是工具人XD？）。



也因此，大家也很想知道，究竟厉旭婚后的蜜月旅行，会不会带上成员们呢？

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