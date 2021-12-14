《我家的熊孩子》公開利特姐姐婚禮幕後超爆笑！Super Junior各個為「不婚」找藉口，厲旭成關鍵人物

真的會被這群人打敗，有夠荒謬好笑XD

Super Junior利特的姐姐朴仁英於上月19日大婚，週日播出的《我家的熊孩子》最新EP.271，公開了希澈與SJ成員幕後爆笑互動。

*前情提要：‎Super Junior利特姐姐婚禮場面超動人！利特牽姐姐進場、希澈擔任司儀、藝聲與D&E齊唱祝歌

SJ成員一個一個都要邁入40代，婚禮上逃不了結婚話題。希澈一到婚禮場地就向利特說：「很難為情啊！什麼時候輪到我們啊？」結果利特回應：「不會輪到我們的，我一看更感覺結不了了。」



希澈空檔見見媽媽時，也講了一樣的話：「我今天這麼一看，感覺結婚更難了。」還對姪子說要一個人生活、和起伏一起過下去，媽媽聽了心裡肯定很火……



後續SJ坐一桌聊天，開始了各種「不婚」的奇妙藉口。「在父母面前親親太尷尬了，所以結不了婚，要怎麼在父母面前結婚啊？」希澈話一出，媽媽就在棚內喊話：「沒關係，親吧！」



始源和圭賢回顧起當年的「剪刀石頭布決定誰先結婚」名場面，厲旭可是成了贏家。銀赫和希澈兩人一搭一唱：「在熊孩子裡，官方公布(?)的最快結婚的是厲旭對吧！」「不能打破那個，我們不能不能先結婚。」「因為這是和觀眾的約定。」明明沒有一個人真的想邁入婚姻，但接下來大家還莫名其妙聊起「聯合婚禮」，而且仍然強調厲旭一定要是第一批結婚的。



不知道等到9位成員出現第一個結婚的人要等到何年何月，也許真的有可能是厲旭，如果厲旭順利在明年結婚，也不用承受會倒楣的詛咒了（XD）。

▼相關片段，希澈僵硬的主持以及和始源以《人氣歌謠》模式主持的有趣畫面也不容錯過～









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