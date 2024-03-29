柳俊烈拒絕公開分手具體時間，令韓韶禧立場尷尬：「當事者之一緘口不言、很鬱悶」

韓韶禧今日凌晨發長文再三強調與柳俊烈不是換乘戀愛，似乎對網友評價非常在意。 據韓媒，韓韶禧一開始就要求柳俊烈所屬社澄清具體的分手時間點，但遭到拒絕。

據「Ilgan Sports」報導，韓韶禧最初遭揣測換乘戀愛時十分驚慌和憤怒，因為從她的立場來看確實不是換乘。 韓韶禧曾通過所屬社要求柳俊烈公司澄清不是換乘並公佈真正的分手時間點，但柳俊烈公司只宣佈不是換乘，對於分手時間點則表示是演員私生活、不可以一一公開。



韓韶禧似乎也不滿柳俊烈的態度，在長文裡說「我也對當事者之一緘口不言這件事感到鬱悶」，並強調文中所言皆已與雙方公司進行過確認。

回溯整件事，惠利的「真有趣」也許只是針對柳俊烈，網友翻舊賬質疑「洗綠」和兩面做派也是針對柳俊烈，但柳俊烈一聲不吭、降低存在感，完美閃過輿論攻擊。



在惠利立場，交往7年的前男友宣佈分手後僅4個月就公開新女友，還一起去了她最愛的夏威夷，還被新女友再三公開逼問「到底哪裡有趣」，想必不會好受。



韓韶禧自認不看外貌用心交往、在戀情中收穫身心健康、沒做錯任何事，卻被貼上換乘戀愛「罪人」標籤，感到委屈憤怒也是理所應當。 但她或許過於執著「自己」，未能意識到不止自己是一片真心、別人的感情亦很寶貴，7年戀情豈是說斷就斷，或許根本就沒有明確的結束時間點。 韓韶禧為證實清白屢屢跳出來反擊，卻一步步把自己推向輿論中心，事與願違。



網友也看不下去兩個女生輪番回應和道歉、男生卻躲在背後沉默不語，譏諷柳俊烈是「沒有嘴的北極熊」缺乏男人該有的擔當：「2024頭牌花蛇」「對惠利不感到抱歉嗎？」「不要保護女友嗎？」亦有人認為他若開口只會火上澆油，不如繼續沉默。

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