韓韶禧深夜發長文秒刪！坦言愛柳俊烈不看外貌、身心健康，再問惠利：「究竟什麼有趣？」

韓韶禧今日淩晨在IG發佈長文、10分鐘後刪除，令原本逐漸平息的輿論再次激起水花。

韓韶禧寫道，自己一直在追尋人生的幸福，之前遇到很多人都是虛張聲勢、徒然浪費時間，直到遇見柳俊烈。韓韶禧表示初遇是在2023年11月攝影展，分享了柳俊烈對她的意義：「不同於不懂事的時候，我認為外貌並非全部，他會幫我糾正任性危險的行動，我感到身體和心靈都變得更加健康。 」



韓韶禧再次強調絕非小三或換乘戀愛：「他們確實是去年分手，互相說了祝福平安健康的最後問候。 惠利道歉文提到的去年11月那句『見面吧』並非復合的意思。 如果這是編造，歡迎反駁報導，也歡迎無論如何都聯絡不到的前輩來聯絡我。 」

韓韶禧再次對惠利及粉絲道歉，也再次提問惠利：「我不理解，已經分手的戀人有了新女友，究竟什麼那麼有趣？為什麼把並非復合目的的簡訊寫得好像舊情未斷，給4個月之後的新戀情貼上換承標籤？我不是想獲得同情或道歉，只是單純好奇。 」



韓韶禧稱文中所言來自雙方所屬社確認、絕非個人臆想，還說「我也對當事者之一緘口不言這件事感到鬱悶」疑似對柳俊烈沉默表達不滿。最後，韓韶禧對於自己不成熟的態度道歉，歡迎指正她的錯誤，對於不管她做什麼都討厭她的人則奉勸永遠不要關注她、過好自己的人生。

對於韓韶禧這篇長文，所屬社今日表示：「無可奉告，抱歉。 」



此前，韓韶禧和柳俊烈本月15日被爆出在夏威夷約會，柳俊烈前女友惠利在IG PO文「真有趣」引起多種猜測。 韓韶禧通過IG和Blog多次強調並非換乘戀愛，但疑似不堪網友攻擊，目前已刪除Blog所有文章。

這件事本已逐漸淡出公眾視野，昨日韓韶禧接下英美家電品牌代言還獲得網友祝賀，結果長文一出再次引發熱議：「對惠利非常無禮」「只說自己想說的，不管公司多頭痛」「該回歸現實生活的是妳啊」「如果分手這就是黑歷史」「跟沉默不語的男方非常合拍」「拜託一定要結婚」。

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