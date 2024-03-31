【韩网热帖】电视剧《宫》原作者最开始想到演彩静、李信的演员（feat.赵寅成、张娜拉）

《宫》2006年1月播出，改编自韩国漫画家朴素熙的同名漫画《宫》，假设大韩民国也像英国、日本一样为君主立宪制的背景之下所展开的故事，也是2006年MBC最受欢迎的剧集之一。

《宫》当时启用了还是新人的尹恩惠和朱智勋，两人演绎的王太子和太子妃受到了广大观众的喜爱，不过据说起先《宫》的原作者想到的李信、彩静的第一人选是赵寅成和张娜拉。



相关内容很快就在韩网上引起了热议：

1. 为什么不是他俩？如果是他们的话，会完全是不一样的感觉

2. 成人版、现代版，契约结婚！！！

3. 张娜拉是超级童颜，感觉她现在也完全能消化好角色

4. 那就现在拍啊，求求你们了

5. 快点拍，别让我求你

6. 可以拍40代版本啊

7. 我的颧骨啊，你快下来（比喻大笑不止）

8. 20年之后的故事，中年版本

9. 从高中生设定改到成人设定不就行了

10. 好想看他俩同框啊，浪漫喜剧

11. 赵寅成版的李信，啊啊啊啊啊啊啊，快点拍吧，哪怕是现在

12. 我没看过《宫》，难道就不能拍40代的故事吗

13. 从没想过他俩，但是他们怎么可以这么般配，完全就是童话里的男女主啊

14. 其实说起来，当时的主人公和漫画完全不像，而且演技也不好，但我又是导演的粉丝，一直追他的剧，只看了1集就弃剧了，根本听不清楚台词，如果是赵寅成和张娜拉的话，可能会变成我最爱的作品啊

15. 不能拍个再婚版本吗？？ 之前的爱人去世了，然后他俩在一起了，啊啊啊啊啊，这个组合绝配啊

16. 不过即使他们收到邀约也会拒绝吧？因为剧情太幼稚了，以为这会是部烂片，没想到居然火了，真神奇啊，有种《花样男子》的感觉

17. 赵寅成完全就是按照漫画里的男主角长的，张娜拉也很美

18. 现在拍40代的故事也绝对不会奇怪，好想看啊

19. 如果是他俩拍的话绝对是超颜值CP中的传奇级，不过我也很喜欢原版的《宫》

20. 好好拍的话肯定火爆了，很多人肯定会重刷

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