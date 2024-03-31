辣火雞麵的風終於吹到了大洋彼岸！繼BTS柾國之後，Cardi B也大讚，三養海外銷量激增

原本就在泡麵愛好者心目中享有超高地位的辣火雞麵又迎來了全盛時代。

辣火雞麵於2012年正式上市，很快就在各大吃播博主之間引爆試吃熱潮，之後三養食品陸續推出了奶油味辣火雞麵等多種新口味。 「世界豆」防彈少年團柾國就曾活用辣火雞麵創作出了全新的「辣火雞麵+浣熊麵」的「火浣麵」和「香噴噴的火蛋黃醬蘇籽油蕎麥麵」，在全球ARMY（防彈少年團粉絲名）之間引領跟風熱潮。



우리 정국이 불그리 전도사네

오키 오늘 저녁은 불그리다!!!

꾹모닝이야 정국아 점심 저녁도 맛있는 거 머겅요!!!



I vote #LeftandRight for #BestMusicVideo at the #iHeartAwards pic.twitter.com/o05511Ss6h — 말티콩 (@special_jjk) March 15, 2023

最近在美國知名女RAPPER Cardi B的免費宣傳之下，辣火雞麵再次風靡起來，據三養集團介紹連帶著股價都在上漲。 Cardi B通過tiktok公開了試吃粉色包裝的奶油味辣火雞麵的影片，3分鐘的內容點擊率已超過2340萬（25日基準），超240萬點讚，留言多達15000條。 她透露經常能在網上看到關於辣火雞麵的消息，於是開車30分鐘買來嘗嘗看，吃過之後大讚「這是個有趣的產品It’s a fun product」。



Cardi B and Keith Lee trying Carbonara Buldak Noodles for the first time. pic.twitter.com/E7eOhGL0Oe — KB (@kartiercantmiss) March 21, 2024

前有防彈少年團，後有Cardi B，辣火雞麵在最近實現了近5年最大海外銷量的業績。 相較於去年的海外銷售額，今年已上漲了34%，達到了8093億（韓幣），首次突破8000億大關。 而海外銷量在三養食品中佔比最大。

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