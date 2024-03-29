張勝祖真的是「漂亮垃圾」？《抓住你的衣領》謎團越來越複雜超燒腦！（EP.3-4）
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張勝祖真的是「漂亮垃圾」？《抓住你的衣領》謎團越來越複雜超燒腦！（EP.3-4）

韓劇   2024年3月29日   星期五11:01   草莓  

（封面圖源：黃Viu煲劇平台@《抓住你的衣領》截圖）

由於韓國電視台KBS另有播出世足資格賽的考量，《抓住你的衣領》第3、第4集連續在週一播畢，黃Viu亦跟隨一次上架2集，懸疑情節不斷爆出新線索卻也更加複雜，讓觀眾看得相當過癮。

（圖源：黃Viu煲劇平台《抓住你的衣領》官方海報）

（以下涉及劇透）

第3集，薛雨宰（張勝祖飾演）被金太軒（延玗臻飾演）帶走當參考證人詢問，結果薛雨宰矢口否認自己是車恩璽（韓智恩飾演）的戀人，還爆出車恩璽有金主。金太軒認為他在說謊，但車恩璽孩子的DNA顯示不是他的，他確實也有不在場證明。後來，是有人洩露了薛雨宰第二支手機的內容，觀眾、金太軒與徐靜媛（金荷娜飾演），才真正看見薛雨宰出軌的證據。
（圖源：黃Viu煲劇平台@《抓住你的衣領》截圖）

無論是為了節目《抓住你的衣領》還是為了向薛雨宰復仇，徐靜媛打起精神繼續調查真相，但想到自己撞見車恩璽滿身血卻逃跑，相當不安。讓徐靜媛更不安的是，金太軒找到了車恩璽手上拿著的完整項鍊，查到了擁有者是徐靜媛。

第4集，金太軒依舊用自己的問話方式，試圖逼徐靜媛說出真相，但卻未果，徐靜媛說「自己不會用爸爸被殺的方式殺別人」，事後也發現項鍊是在自己離開命案現場後，被人刻意放上去的。金太軒直覺她也在瞞些什麼，在知道她在大眾面前低頭護丈夫後，他爆炸了，失態的直闖徐靜媛下榻飯店，不過也不是什麼都沒進展，他看見了徐靜媛，擁有和薛雨宰另個女人一樣的酒紅色外套。
（圖源：黃Viu煲劇平台@《抓住你的衣領》截圖）

徐靜媛回到薛雨宰身邊，果然不只是為節目向公公（薛判浩飾演）、向大眾低頭，還為了方便找尋更多線索。很快，她找到了，只把這件事告訴自己的精神科醫師劉允英（韓彩雅飾演），殊不知，劉允英就是薛雨宰另個女人。
（圖源：黃Viu煲劇平台@《抓住你的衣領》截圖）

徐靜媛會怎麼反應這件事？下集第5集預告，徐靜媛一想到劉允英會錄下所有治療內容，忍不住毛骨悚然，而對薛雨宰反過來懷疑自己是兇手感到相當無言，另一邊金太軒發現除了徐靜媛，薛雨宰、劉允英、車恩璽和毛衡澤都和無彥地區有關係。

早在去年《抓住你的衣領》傳出由張勝祖演出，就有網友翻出原著小說介紹說他的角色真的是垃圾，附上他相當帥氣的動圖，讓其他網友紛紛附和「他有本錢」、「很適合」、「張勝祖終於能好好利用帥臉」，張勝祖在開播前的‎製作發表會上，也形容自己的角色是垃圾，但希望是「漂亮垃圾」，如今劇情播至現在，果然證明他是「漂亮垃圾」了，有了妻子還周旋兩女之間，照第5集顯示，或許還有更大的陰謀在背後？

另外，有人回過頭來解析片頭：「用徐靜媛項鍊假造殺人現場／牽著她手奔跑的金太軒／金太軒和薛雨宰向墜落的徐靜媛奔跑／最終抱住徐靜媛的是金太軒。金太軒和薛雨宰在審訊室裡的對決，以及金太軒和徐靜媛「剛淋雨的男人和剛洗完澡的女人」相遇，都讓網友覺得相當有張力。

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