张胜祖真的是「漂亮垃圾」？《抓住你的衣领》谜团越来越复杂超烧脑！（EP.3-4）

由於韩国电视台KBS另有播出世足资格赛的考量，《抓住你的衣领》第3、第4集连续在周一播毕，黄Viu亦跟随一次上架2集，悬疑情节不断爆出新线索却也更加复杂，让观众看得相当过瘾。

（以下涉及剧透）



第3集，薛雨宰（张胜祖饰演）被金太轩（延玗臻饰演）带走当参考证人询问，结果薛雨宰矢口否认自己是车恩玺（韩智恩饰演）的恋人，还爆出车恩玺有金主。金太轩认为他在说谎，但车恩玺孩子的DNA显示不是他的，他确实也有不在场证明。后来，是有人泄露了薛雨宰第二支手机的内容，观众、金太轩与徐静媛（金荷娜饰演），才真正看见薛雨宰出轨的证据。



无论是为了节目《抓住你的衣领》还是为了向薛雨宰复仇，徐静媛打起精神继续调查真相，但想到自己撞见车恩玺满身血却逃跑，相当不安。让徐静媛更不安的是，金太轩找到了车恩玺手上拿著的完整项炼，查到了拥有者是徐静媛。

第4集，金太轩依旧用自己的问话方式，试图逼徐静媛说出真相，但却未果，徐静媛说「自己不会用爸爸被杀的方式杀别人」，事后也发现项炼是在自己离开命案现场后，被人刻意放上去的。金太轩直觉她也在瞒些什么，在知道她在大众面前低头护丈夫后，他爆炸了，失态的直闯徐静媛下榻饭店，不过也不是什么都没进展，他看见了徐静媛，拥有和薛雨宰另个女人一样的酒红色外套。



徐静媛回到薛雨宰身边，果然不只是为节目向公公（薛判浩饰演）、向大众低头，还为了方便找寻更多线索。很快，她找到了，只把这件事告诉自己的精神科医师刘允英（韩彩雅饰演），殊不知，刘允英就是薛雨宰另个女人。



徐静媛会怎么反应这件事？下集第5集预告，徐静媛一想到刘允英会录下所有治疗内容，忍不住毛骨悚然，而对薛雨宰反过来怀疑自己是凶手感到相当无言，另一边金太轩发现除了徐静媛，薛雨宰、刘允英、车恩玺和毛衡泽都和无彦地区有关系。



早在去年《抓住你的衣领》传出由张胜祖演出，就有网友翻出原著小说介绍说他的角色真的是垃圾，附上他相当帅气的动图，让其他网友纷纷附和「他有本钱」、「很适合」、「张胜祖终於能好好利用帅脸」，张胜祖在开播前的‎制作发表会上，也形容自己的角色是垃圾，但希望是「漂亮垃圾」，如今剧情播至现在，果然证明他是「漂亮垃圾」了，有了妻子还周旋两女之间，照第5集显示，或许还有更大的阴谋在背后？



<멱살 한번 잡힙시다>



ㅈ됐다..

장승조 개쓰레기 역할인가 봐…

원작 소설에서 재벌 3세N불륜남이란다… pic.twitter.com/IZ018IT0XD — 상상 (@imagine__Drama) July 25, 2023

另外，有人回过头来解析片头：「用徐静媛项炼假造杀人现场／牵著她手奔跑的金太轩／金太轩和薛雨宰向坠落的徐静媛奔跑／最终抱住徐静媛的是金太轩。金太轩和薛雨宰在审讯室里的对决，以及金太轩和徐静媛「刚淋雨的男人和刚洗完澡的女人」相遇，都让网友觉得相当有张力。



이쯤에서 다시 보는 멱살한번잡힙시다 오프닝타이틀



서정원 목걸이로 조작된 살인현장

정원이 손 잡고 달리는 김태헌

추락하는 서정원을 향해 뛰는 김태헌과 설우재

결국 서정원을 잡은건 김태헌 pic.twitter.com/qkSTCPn6Tq — 둑배 (@dookbae_) March 25, 2024

멱살한번잡힙시다<<<

근래에 본 모든 드라마 취조씬 중에

제일 텐션 넘치고 맛있어..



서류 파일 휘리릭 돌려서 수사협조용

싸인요청하는 김태헌부터

싸삭 싸인하고 dna체취하라고

입 아 벌리는 설우재까지

여기 시청자는 돌아버려요 pic.twitter.com/uba5R0aHdq — 들이 (@dramali__) March 25, 2024

멱살한번잡힙시다 태헌정원

비 쫄딱 맞은 남자랑 방금 샤워한 여자

반말과 존댓말을 오가는 전연인

.....개꼴(그만하세요 pic.twitter.com/LsRH1G3g0o — 이행주 (@ehxjog) March 25, 2024

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻