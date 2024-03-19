【影片】金荷娜《抓住你的衣領》周旋兩男，張勝祖自嘲「漂亮垃圾」，延玗臻則是「垃圾桶」

KBS 2TV全新月火劇《抓住你的衣領》昨（17）日舉行製作發表會，兩位男主角張勝祖與延玗臻被問到關於角色特點與魅力的問題。

張勝祖直接用「漂亮垃圾」概括角色「薛宇宰」引發現場笑聲，他表示自己嘗試表現多種樣貌要說服劇中的徐貞媛（金荷娜飾演），「觀眾應該也會被說服吧」，最後請大家多多喜愛「漂亮垃圾」再度讓台下記者笑開。



延玗臻對張勝祖的回答有些接不了招，笑了笑後回答自己的角色金泰憲倒不像劇名要抓住某人的衣領，而是向某人伸出援手。要他想一下怎麼概括自己的角色，他想了想只好呼應張勝祖說自己是「垃圾桶」，張勝祖在旁拍手爆笑。延玗臻解釋為何是垃圾桶，說要解決壞人也可以幫助人洗滌心靈，是「值得信賴的垃圾桶」，最後說：「我們劇有垃圾和垃圾桶，層層疊疊的內幕關係很深，如果陷入其中，這部劇就會是很難擺脫的麻辣電視劇，以上是垃圾桶。」相當逗趣。



換金荷娜為整場發表會作結，她一講「垃圾」和「垃圾桶」便笑出來，透露兩位會有很好的化學反應，尾聲感謝現場記者提問，並起大家收看當晚首播的《抓住你的衣領》。



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