【韓網熱帖】韓媒：《淚之女王》毫無魅力的金秀賢，為什麼要怪金賽綸

《淚之女王》正在播出，因金賽綸日前公開與男主角金秀賢的親密貼臉照被全網罵翻，不少觀眾指責她的行為讓人很出戲。

有韓媒記者以「《淚之女王》毫無魅力的金秀賢，為什麼要怪金賽綸」為題撰寫了一篇文章。 文中記者指出：「對於《淚之女王》來說，最大的干擾並不是一張照片，而是朴智恩作家的筆力。 《淚之女王》講述了一個結婚3年的夫妻在經歷重重困境後重新相愛的故事。 他們曾經因為愛情結婚，但現在洪海仁（金智媛 飾）被宣佈生命僅剩3個月，兩人人展現出與眾不同的夫妻關係。 」

「從第一集開始就有觀眾指出白賢祐的人設問題。 原本就打算離婚的他在得知老婆罹患絕症之後打算自然分手的態度才是最讓人出戲的。 雖然他後來重新意識到愛情，並對自己過去的行為感到後悔，但這是典型的「後悔男」陳訴，這樣的男人讓人很下頭。 不管再怎麼討厭妻子，在得知對方可能三個月後去世，竟然覺得欣喜，認為可以自然分開的男人，這種人居然是男主。 即使知道這是為了推動劇情發展，但仍覺得太過刻意了。 在妻子可能去世的情況下，對她重燃愛意，甚至產生了之前從未有過的嫉妒心態，這些因素都減弱了男主角的魅力。」

「比起考慮整個劇情、邏輯和角色的魅力，朴智恩編劇更急於填補眼前的某個場景，這正是她不足的地方，也是妨礙觀眾入戲最大的障礙。 雖然有人認為金賽綸一張照片帶來的緋聞似乎給給整部劇的沉浸感潑了冷水。 但實際上真正打破看劇沉浸感的是缺乏魅力的男主角。 如果人設沒有漏洞，劇情合理且角色情感線飽滿，又豈非是一張照片就能讓人出戲的？相反，金賽倫的照片對於朴智恩作家來說只是一個好的藉口而已。 」

相關內容很快就在theqoo上引爆熱議，短時間內留言數就突破了600條，紛紛表示：

1. 我是因為他才看劇的，怎麼可以說他毫無魅力呢？

2. 這可是金秀賢和金智媛兩人撐起的劇啊，說什麼男主角沒有魅力，記者是瘋了嗎

3. 你知道有多少人是因為金秀賢才追劇的嗎，記者你是編劇嗎？

4. 金秀賢最近倒了大黴了，天天都是關於他的新聞

5. 他演技這麼好又有魅力

6. 是男主沒有魅力，而是不是金秀賢沒有魅力

7. 其實我也有這種想法，男主的人設有很大問題

8. 在得知老婆只能活3個月時偷笑的樣子太讓人噁心了

9. 你是想氣死粉絲嗎？

10. 其實記者寫的內容都蠻對的，但是標題起得.....

11. 這什麼爛題目，因為這些指責他的人應該是極少數吧

12. 太奇怪了，雖然我是因為編劇前作抄襲才沒看這部劇，但是金秀賢憑什麼被罵這麼慘

13. 收視率可是一路上漲啊

14. 我因為標題很氣憤，但是看完之後居然很有共鳴，男主人設確實有缺陷

15. 編劇確實沒什麼能力，不過演員只不過是創作角色罷了，人設的確不怎麼樣

16. 為什麼這麼對他，明明是他演活了角色啊

17. 是角色奇怪，反而是金秀賢一直在拯救人設，不過這部劇原本就是抄襲作

18. 是不是有什麼勢力不允許金秀賢紅啊

19. 如果不是金秀賢，我連這劇都不會看

20. 我發誓我不是金秀賢的粉絲，最近也沒在追這部劇，只不過是覺得金秀賢最近是被什麼人盯上了嗎？

21. 這起的什麼標題啊，內容倒是寫得蠻好的

原文：https://theqoo.net/square/3157873506

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