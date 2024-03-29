時隔10年iKON Bobby解釋《SMTM3》diss防彈少年團RM的原因：若diss EXO的話，我會死很慘

YouTube綜藝《Money Chord》最近反響很不錯，前不久邀請了男團iKON成員Bobby做客，沒想到Bobby提及10年前參加《Show Me The Money3》時的舊事，又一次引發關注。

《Money Chord》中，主持人向Bobby提到了10年前他參加《Show Me The Money3》時曾diss過防彈少年團RM的事情。 Bobby在歌曲《舉起盾牌Bounce》、《Come Here》等歌曲中疑似針對防彈少年團成員RM（Rap Monster），「叫我怪物（monster）吧，我沒有給自己起這個名字，說到技術和外表，我是站在防彈玻璃前的元斌」。 之後同年MAMA舞台上，RM也就用rap回應了Bobby的diss，稱「舉起盾牌跟過來啊，Rapper音癡Rapper」。



時隔10年Bobby回想當時的情景，表示：「有人問我『為什麼你不diss EXO呢？』，EXO有很多粉絲，我的真實回答就是如果我惹上EXO，我會死得很慘。 」作為大型企劃公司SM娛樂旗下的人氣男團，EXO在2014年處於巔峰時期，而防彈少年團則是中小型企劃公司走出來的低人氣團，兩方知名度、人氣、粉絲群根本不是一個量級，於是Bobby挑了個「軟柿子」。 主持人補充道：「其實嘻哈文化中一直存在diss，並非是真實的個人攻擊，不過當時不少粉絲並不理解。 從某種意義上說，這是一種尊重。 你的diss是因為你想要一場激烈的較量。 這是一場有趣的較量。 」



網友們在看到Bobby的解釋後評論道：「真有趣啊」、「他攻擊RM是因為在2014年BTS沒有EXO那麼火」、「沒想到你挑的軟柿子最後成為了最強者吧」、「他是個懦夫」、「這就是嘻哈？哈哈，欺負弱者？」、「他為什麼現在才提起這個？哈哈」、「看到這樣的事情，我真的很高興BTS取得了成功」等。

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